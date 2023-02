Um Lancia Delta HF Integrale reestilizado está chegando? é uma besta

A Lancia poderia contemplar a possibilidade de dar vida a um modelo assustador, que até agora só nasceu na mente de um artista. por isso.

O ícone italiano das quatro rodas é certamente o Lancia Delta, que teve várias versões ao longo de sua vida esportiva. Após a dramática experiência de S4, que custou uma vida Atílio Petega E Henry ToivonenFoi a vez do HF Integrale, que foi mandado para a pista após o Grupo B ter sido banido do Mundial de Rally.

Em 1988, esta obra-prima ganhou instantaneamente o título mundial com os grandes Viés do Mickeyque ele pôde repetir também em 1989, enquanto seu papel em 1991 Juha Kankunenque se sagrou campeão mundial antes de se despedir da marca italiana das corridas de rali realizadas no final de 1992.

A Lancia tem sido um ícone do mundo das corridas, com outros modelos como o LC2 no World Sports Prototype Championshipbeta Monte Carlo, stratos em rallies e tantos outros, que conquistaram e aliciaram todo o tipo de pistas e estradas de terra, e ficaram no imaginário colectivo, de onde dificilmente sairiam.

O Delta HF Integrale é um dos mais queridos de todos, e muito se fala sobre a possibilidade de seu retorno em um futuro próximo., mesmo que quase certamente será totalmente elétrico devido às tecnologias que surgiram nos últimos anos. Nas próximas linhas, falaremos sobre um modelo muito interessante que deixará os fãs desse modelo histórico do passado entusiasmados.

Lancia, assim pode ser o Delta HF Integrale

A lenda italiana é a lenda do Lancia Delta HF Integrale, e seu retorno virtual é frequentemente falado em uma chave futura, com alguns especialistas gostando de imaginar as formas do futuro. Nas últimas horas, o estilista cuidou dela Thomas D’Amico Para nos dar a sua ideia de como criar o modelo do futuro, e sonhar em voltar ao mercado em 2024.

A ideia do autor é apresentar uma versão atualizada do Jewel que foi apresentado ao mundo no Salão Automóvel de Frankfurt de 1987 e que então dominou o cenário mundial de rally. Conforme confirmado pelo próprio arquiteto, o novo Deltona foi imaginado com os quatro faróis que se casam com o conceito da época, ainda que claramente revisados ​​em um tom moderno.

Os para-lamas permanecem ampliados e muitos detalhes estilísticos também são desse tipo. Os faróis são claramente de tecnologia LED, que naquela época, por razões óbvias, não poderia existir. Muitas opções de última geração no interior do habitáculo, com linhas verdadeiramente sonhadoras que fazem pensar grande a todos os fãs da marca Lançarque no passado escreveu a história do mundo das corridas, bem como a história da indústria automobilística.

O motor imaginado pelo autor é um turbo a gasolina 2.0 AT8 de 350 cv, com caixa automática e tração traseira. Entre as opções, o autor cita rodas de liga leve de 21 polegadas, além de diferentes cores de carroceria. Resumindo tudo é muito interessante, devo dizer que o vídeo foi carregado no canal YouTube Pelo autor muito bem e explica tudo em detalhes.

Um Deltona provavelmente retornará no futuro, mas está claro que essas provavelmente não serão suas características, pelo menos no nível do motor. Na verdade, a marca italiana é propriedade do grupo estrelastambém Fiat e aAlfa RomeoE tudo, nos próximos anos, vai depender de energia elétrica plena.

Alguém diz que o Delta ainda pode ser visto em versão térmica, como se fosse uma verdadeira homenagem ao incrível modelo que perdura na memória coletiva de todos os fãs. Damico Ele imaginava que o modelo estrearia em 2024, mas essa data parece excessivamente otimista.

Com base neste vídeo, você poderá ter uma ideia desta joia, esperando voltar a propô-la mais cedo ou mais tarde, e talvez até retomar suas formas. Alguns modelos, como você bem entenderá, jamais serão esquecidos, e isso diz muito sobre a história que você carrega consigo.