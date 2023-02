Teste do Xiaomi 13 Pro Camera Phone com lentes Leica (e mostrado)

Do nosso correspondente

WEITZLAR – Não, a palavra “Leica” que aparece nos novos smartphones Xiaomi 13 e 13 Pro não é apenas um logótipo. nos assegura Marius Eschwiller, vice-presidente Da marca alemã que inventou a fotografia 35mm há 150 anos e hoje produz câmeras digitais dos sonhos (Como o M11, este é o nosso teste). Também graças a essas parcerias. Para os novos modelos recém-lançados no Mobile World Congress 2023 (todas as notícias e insights em nosso próprio site), Leica e Xiaomi falam sobre Engenharia conjunta para planejamento conjunto. Não é por acaso que Eschweiler é o chefe da Mobile Business Unit, uma nova unidade da Leica dedicada especificamente ao mundo móvel, cerca de duas dezenas de engenheiros e desenvolvedores lidando com “compartilhamento de conhecimento de um jeito e de outro, de smartphones a câmeras e vice-versa”. , explica o diretor. Esses engenheiros trabalharam com colegas da Xiami para dar vida a ele Unidade de imagem que foi excelente no primeiro contato. A bordo do 13 Pro, o verdadeiro celular com câmera da família), encontramos, de fato, um Sensor de uma polegada (portanto maior que a média dos concorrentes mas não totalmente explorada) com três lentes (veremos melhor depois) desenvolvidas com a marca alemã. definido com precisão Vario-Summicron, como lentes Leica para câmeras digitais compactas. E devemos dizer que a diferença pode ser vista, pelo menos desde o primeiro contato fugaz.

