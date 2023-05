Os quatro elementos essenciais que complementam um alpendre de estilo inglês

O terraço é um espaço exterior que se pode transformar num oásis de calma e beleza, perfeito para passar os mais belos momentos de relaxamento.

Entre os diferentes estilos de mobiliário de terraço, o estilo inglês destaca-se pela sua elegância e charme intemporal.. Para um autêntico alpendre ao estilo inglês, aí está 4 suplementos essenciais que não pode faltar.

Curioso para saber quais? Então pode confiar nos nossos 4 principais acessórios totalmente dedicados aos 4 acessórios essenciais para mobilar a sua varanda de estilo inglês perfeita.

1. Jardim na cobertura

Uma característica distintiva dos terraços ingleses é a presença de um jardim na cobertura ou “jardim suspenso”.

Adicionar este suplemento Um toque de verde vertical ao espaço sideral. Você pode criar seu próprio jardim suspenso usando vasos suspensos ou estruturas especiais para jardineiras. Escolha plantas trepadeiras como a hera ou as glicínias para criar uma cascata de vegetação que dará frescor e vitalidade à sua varanda.

2. Serviço de chá

Um autêntico alpendre de estilo inglês não estaria completo sem este jogo de chá. Escolha uma mesa de centro de ferro forjado e cadeiras de madeira ou ferro, talvez pintadas de branco para um toque clássico. Adicione um bule de porcelana e xícaras de chá para criar uma atmosfera sofisticada e romântica. Também pode combinar as cores das toalhas e almofadas com os tons das flores do seu terraço.

3. Mesas de jantar

Além do serviço de chá, é importante ter uma mesa de jantar no terraço em estilo inglês. Isso permitirá que você desfrute de refeições ao ar livre na companhia de amigos e familiares. Escolha uma mesa de madeira maciça ou ferro forjado com cadeiras combinando.

Você pode adicionar um guarda-chuva elegante que irá protegê-lo do sol durante os dias quentes. Lembre-se de decorar a mesa com toalhas florais e centros de mesa que lembram o estilo inglês.

4. Flores

As flores são a alma de uma varanda em estilo inglês. Escolha uma variedade de plantas com flores que florescem em diferentes épocas do ano, para garantir uma varanda colorida e perfumada o ano todo. Rosas, gerânios, hortênsias e lavanda são apenas algumas das plantas que se encaixam perfeitamente nesse estilo. Você pode plantá-los em vasos ou canteiros de flores e adicionar grupos de flores artificiais ou luzes decorativas para criar uma atmosfera encantadora durante as noites de verão.

Em suma, criar uma varanda ao estilo inglês exige atenção aos detalhes e o uso de acessórios específicos. Um jardim na cobertura, serviço de chá, mesa de jantar e flores são os elementos essenciais para criar o seu oásis perfeito em estilo totalmente inglês, onde você pode relaxar sozinho ou na companhia de parentes e amigos.

Os terraços de estilo inglês são uma expressão encantadora da harmonia entre a natureza e a arquiteturapara. Estes espaços exteriores encantadores e bem cuidados oferecem uma experiência única, uma imersão na beleza serena dos jardins ingleses. Caracterizados por um design cuidado e um planejamento cuidadoso, os terraços de estilo inglês são projetados para criar ambientes verdadeiramente originais e requintados.