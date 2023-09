O estranho caso do chipset SK hynix no novo smartphone Huawei: não deveria estar lá, mas está

Enquanto o novo SoC Mate 60 Pro da Huawei está sendo comentado no Ocidente com grande curiosidade e um pouco de preocupação, ainda existe um caso na Ásia: Como os chips de memória e armazenamento SK Hynix foram parar neste smartphone?

o Desmontado pela TechInsightsou abrir o aparelho para ver o interior, destacou não só os misteriosos Kirin 9000, mas também a presença de chips de memória da empresa sul-coreana SK hynix: como eles foram parar ali? Restrições às exportações decididas pelos Estados Unidos contra a Huawei em 2020?

Bom, A própria empresa também exige issoque ele começou Investigação oficial Para entender como as memórias flash LPDDR5 e NAND estão localizadas dentro do telefone, mesmo que nenhum produto tenha sido vendido para a Huawei desde que ela entrou na lista negra em 2020, a empresa chinesa foi responsável por cerca de 10% de suas vendas.

“SK hynix não faz mais negócios com a Huawei desde que as restrições foram impostas Os americanos estão contra a empresa e abrimos uma investigação para saber mais detalhes“Dizer Bloomberg Representante da SK Hynix. O porta-voz acrescentou:SK Hynix segue rigorosamente suas políticas de restrições Requisitos de exportação definidos pelo governo dos EUA“.

A desmontagem do Mate 60 Pro mostra que existe Memória flash UD310 4D NAND de 176 camadas, com 512 GB de RAM (HN8T25DEHKX077) é capaz de garantir velocidades de leitura e gravação sequenciais de 2050 MB/s e 1700 MB/s respectivamente. da memória LPDDR5 No entanto, não se sabe muito e não está claro como a Huawei o adquiriu.

Entre as possíveis explicações Existe issoestéril. Sim, porque a Huawei pode ter armazenado oficialmente grandes quantidades de memória NAND ou LPDDR5 antes que as restrições à exportação dos EUA realmente entrassem em vigor. SK Hynix anunciou o flash UD310 NAND em 2020, na época em que a Huawei estava na lista negra.

Neste caso, não está claro quantos chips a empresa chinesa possui e quantos o Mate 60 Pro conseguirá trazer ao mercado, pelo menos sem alterar profundamente as suas especificações. É claro que alguém pensou no chamado “Ruas paralelas“, ou seja, alguém comprou a memória e depois a enviou para a Huawei. Por outro lado, há um ditado que diz “A lei é feita, o engano é descoberto”. Em suma, continua sendo um fato estranho e misterioso, então até agora que alguém hoje, talvez, encontre uma explicação.