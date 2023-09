GoPro Hero 12 Black: novos recursos surpreendentes para TikTok, Instagram e redes sociais | Com AirPods e bateria infinita, você será um streamer de sucesso

A GoPro está de volta com força com uma nova filmadora incrível: a Hero 12 Black com resolução de 5,3K. Este novo dispositivo possui uma infinidade de recursos inovadores. Além da incrível estabilidade, graças às tecnologias de ponta, a bateria dura quase o dobro das versões anteriores. Além disso, oferece formatos de gravação amigáveis ​​para mídias sociais.

Registrar adequadamente suas aventuras requer as ferramentas certas. A nova câmera GoPro faz exatamente isso, combinando uma série de novos recursos que a tornam a melhor câmera de vídeo do segmento: aqui está a GoPro Hero 12 Black.

O uso massivo de smartphones mudou o mercado de várias maneiras. Ferramentas que antes eram destinadas apenas a manter contato com nossos conhecidos, E hoje eles nos ajudam a realizar muitas tarefas. Seja trabalho, estudo ou entretenimento, qualquer aplicativo permite realizar funções avançadas. Os sensores instalados dentro dos nossos smartphones são o que nos tornam Todos os fotógrafos amadores e videomakers.

No entanto, para gravar vídeos de alta qualidade, você precisa das ferramentas certas. Um smartphone nunca será capaz de tirar fotos estáveis ​​e de alta qualidade Uma câmera de vídeo projetada exatamente para esse propósito. E quando falamos de vídeos de aventura, não podemos deixar de falar sobre eles Da GoProa marca que domina o campo da fotografia em condições extremas.

GoPro Hero 12 Black: a nova joia das câmeras de vídeo que está conquistando as mídias sociais

O modelo mais recente da GoPro é chamado Herói 12 Preto. Representa novas fronteiras graças à sua funcionalidade intrínseca que permite que esta câmara de vídeo seja escolhida como a melhor câmara para o seu propósito. Vamos começar com qualidade: O Hero 12 Black permite gravar em 5,3KResolução 90% melhor que 4K. Além disso, a sua bateria tornou-se mais eficiente, por exemplo Agora dura o dobro dos modelos mais antigos. Além disso, esta câmera GoPro foi projetada para uso em redes sociais.

Na verdade, existe uma função que permite fazer isso Grave vídeos às 9:16 minutos, ou seja, a proporção das redes sociais. praticamente, Não haverá mais necessidade de edição Para postar nossas capturas de tela. Estes podem então ser usados Hiper Suave 6.0 O que garante estabilidade óptica como nunca antes. Concluindo, é possível usar a GoPro Hero 12 Black Emparelhe com fones de ouvido e fones de ouvido via Bluetooth. Desta forma, comandos de voz podem ser utilizados mesmo quando estamos longe da câmera. Resumindo, ela é uma verdadeira joia para seus fãs.