O novo Hyundai i10 2023, o carro recentemente renovado, já pode ser adquirido por apenas 10 mil euros.

Hyundai i10 2023 Oferece amplo espaço interior e porta-malas para um carro urbano. As versões mais equipadas contam com moderno sistema multimídia e possibilidade de carregamento sem fio de dispositivos móveis. O CV das versões menos potentes é mais que adequado para uso urbano, enquanto fora da cidade exige mais paciência. A direção e o câmbio são precisos e o conforto é bom, embora o motor 1.0 seja um pouco barulhento.

Versões avançadas equipadas Vários sistemas de assistência ao motorista, mas as versões Tech oferecem um nível de equipamento mais completo. As versões Ecopack, com relações de transmissão mais longas e 4 lugares em vez de 5, consomem menos combustível e têm menor desempenho. O carro recém-atualizado traz pequenas atualizações concentradas principalmente nos para-choques, enquanto a mecânica permanece inalterada: motor 1.0 de três cilindros com 67 cv (101 cv na versão turbo), caindo para 65 cv na versão GLP. Vejamos melhor:

Como comprar um Hyundai i10 2023 com descontos e incentivos regionais

Privilégios municipais convenientes e ofertas para o Hyundai i10 2023

Como comprar um Hyundai i10 2023 com descontos e incentivos regionais

Hyundai i10 É um dos carros a gasolina mais baratos disponíveis para compra na região da Lombardia. O preço de tabela desta versão é de 14.750 euros. Graças ao incentivo oferecido pela região da Lombardia ao desmantelamento de veículos e ao desconto do vendedor de 1.770 euros, a recompensa total chega a 3.770 euros, baixando o preço final para 10.980 euros.

Região da Lombardia Ofereceu benefícios exclusivos aos residentes, que poderiam ser complementados com incentivos nacionais, a fim de incentivar a substituição de veículos poluentes por veículos com emissões zero ou com baixas emissões. Dentre essas vantagens, destaca-se o programa “Renovação de Carros 2023”.

Para beneficiar deste subsídio é necessário dispor de um veículo que funcione exclusivamente com gasolina até 2 euros ou gasóleo até 5 euros. Os subsídios oferecidos pela região da Lombardia, bem como os oferecidos a nível nacional, variam em função dependendo do tipo de veículo e das emissões.

No Província Autônoma de Trento, com o objetivo de facilitar a aquisição de novos veículos exclusivamente elétricos da classe M1 com preço de tabela inferior a 50.000 euros por particulares, são concedidos incentivos que obrigam à eliminação ou substituição simultânea de veículos M1 poluentes por motores a gasolina ou diesel até ao Euro 5 A contribuição paga é de 3.000 euros para desmantelamento e 2.000 euros para substituição. Dadas as condições de venda mais favoráveis, são necessários cerca de 10.000 euros para adquirir um Hyundai i10.

Privilégios municipais convenientes e ofertas para o Hyundai i10 2023

Até 30 de setembro é possível solicitar uma contribuição para a compra de um carro elétrico com sucateamento no Município de Florença, obtendo uma poupança total de 12.500 euros. Os empréstimos são atribuídos aos residentes com base no critério ISEE, que tem em conta os recursos económicos disponíveis. No entanto, deve-se notar que nãoOvo Hyundai i10 2023 Não está incluído neste programa porque está disponível com motor monocombustível a gasolina ou bicombustível GLP e não é um veículo elétrico.

Por que se preocupar? Município de GênovaA, foi aberto concurso para intervenções de melhoria da qualidade do ar, dirigidas a particulares, micro, pequenas e médias empresas, trabalhadores independentes com NIF e organismos do terceiro setor. Entre estas intervenções, está prevista uma contribuição para a aquisição de veículos novos com baixo impacto ambiental, com a condição de que sejam cancelados os veículos mais poluentes já afetados por leis de restrição de trânsito anteriores ou que serão emitidas em breve.

Para indivíduos, eu Limites de contribuição São os seguintes: 800€ para aquisição de e-bikes, motos e scooters híbridas e elétricas; 9.000€ para carros elétricos e a hidrogénio; 6.000€ para carros híbridos com temperatura Euro 6D ou superior; 5.000€ para metano, GPL, gasolina e metano ou veículos a gasolina e GPL Euro 6D-temp ou mais recente; 4.000€ para veículos a gasolina com temperatura Euro 6D ou superior e veículos a gasóleo com temperatura Euro 6D ou superior. Assim sendo, é possível comprar um Hyundai i10 com um investimento de cerca de 10.000 euros.