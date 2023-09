Steam, o novo jogo gratuito do fim de semana, é um jogo de plataformas “matador”.

Para isso também fim de semana, vapor Acredita-se que oferece aos seus usuários uma nova diversão Jogo grátis Sem custo adicional, disponível até a próxima segunda-feira e projetado para jogos multijogador malucos.

Está prestes a O melhor cavalo-galinhaum jogo de plataforma multiplayer da Clever Endeavor Games, no qual você controla um dos vários animais estilo cartoon, com o objetivo de… Chegando ao fim da estrada Antes de seus oponentes.

No entanto, há uma pequena característica que tornará a sua corrida muito perigosa: antes da corrida começar, você e seus amigos terão que realmente construir o nível e Prepare armadilhas mortaistentando garantir uma passagem segura para você chegar à vitória.

Brevemente, O verdadeiro jogo de “quebrar amigos”Porque ele fará com que seus companheiros de aventura te odeiem para sempre porque você armou uma armadilha inesperada que acabará com a vida dele a poucos passos da vitória.

É uma produção particularmente original e divertida, e está sendo apreciada pelos usuários do Steam: no momento em que este artigo foi escrito, O melhor cavalo-galinha Ele tem 95% de avaliações positivas Mais de 27 mil comentários da comunidade.

Se você tem curiosidade de conhecer mais de perto e mal pode esperar para reunir seus amigos, deixamos você saber mais Página Oficial Promoção: Basta clicar no botão “Comece o jogo” Para iniciar o download no aplicativo para PC ou Steam Deck.

Vamos lembrar disso novamente Não é necessário fazer nenhum tipo de compra: O download está disponível para todos, desde que você já esteja cadastrado no Steam.

Se você quiser continuar jogando mesmo após o término do teste, gostaríamos de ressaltar isso O melhor cavalo-galinha Também faz parte das ofertas do fim de semana e pode ser seu 55% menos.

Se você está procurando jogos grátis para resgatar permanentemente no PC, recomendamos dar uma olhada na oferta semanal da Epic Games Store e na última oferta do GOG. Além do mais, com Prime Gaming você pode baixar um grande jogo de futebol se estiver no serviço de assinatura.

