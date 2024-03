Samsung Galaxy S24+ e Google Pixel 8 Pro, ótimos preços na Amazon e um voucher de 100€ a não perder

Você não consegue encontrar nada melhor Em todo o mundo telefônico. Samsung Galaxy S24+ E Google Pixel 8 Pro São pesos pesados ​​em termos de especificações, funções, desempenho, qualidade de construção, módulos fotográficos e outros aspectos. Em particular, o novo Galaxy ED que chegou recentemente ao mercado Em oferta imediata por 40 euros.





Pacote Galaxy S24+ incluído Carregador Samsung de 25 W para carregamento rápido. obrigado pelo'paraEste smartphone futurista permite editar fotos profissionalmente Editar sugestões-Obtenha traduções em tempo real durante chamadas com Tradução ao vivo Converta notas de voz em texto usando Assistente de transcrição. Os principais recursos do Galaxy S24 + incluem Tela QHD+ nova e maior Com a maior resolução já vista em um dispositivo Galaxy, o novo Escudo de alumínio Foi melhorado para fornecer maior proteção e Classificação de proteção IP68 Resistente à água e poeira. lá Câmera de 50 megapixels Fornece imagens nítidas e detalhadas, em vez disso Bateria de 4.900mAh Garante alta independência para todas as atividades. Com uma tela maior e engastes ultrafinos, Tela de 6,7 polegadas com resolução QHD+ Proporciona uma experiência visual envolvente, com cores e contrastes perfeitos graças ao Melhorador de visão.







Declínio histórico Na Amazon para Google Pixel 8 Pro Na variante com memória desconectada 128GB. Quanto ao modelo de 128 GB Voucher de 100€ Válido para todas as cores. Na nossa opinião, o melhor smartphone Android do mercado atualmente, com poucas dúvidas.