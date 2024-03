O Windows 11 Moment 5 é lançado oficialmente: o que há de novo e como obtê-lo imediatamente

Microsoft anunciou o lançamento da atualização Momento 5 para Windows 11 23H2 e 22H2,comece a implementar novos recursos, incluindo i Plug-in do Windows CopilotMelhorias de acessibilidade de voz e narrador, melhorias de IA para Clipchamp, Fotos e muito mais.







Novo recurso de digitalização generativa em imagens





A atualização está disponível hoje para usuários que ativaram a opção “Receba as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis” Na tela de configurações do Windows Update. Depois de ativar essa configuração, você pode verificar manualmente se há atualizações para obter a nova atualização. A atualização é distribuída com o pacote cumulativo opcional KB5034848 Que, entre as novidades, também oferece suporte ao protocolo USB4 de 80 Gbps, com o dobro de largura de banda em relação à faixa atual de 40 Gbps. Todos os novos recursos desta atualização podem ser Encontrado aqui.





Oficial do Windows 11 Moment 5: lista de novos recursos

No Windows 11, a Microsoft está adotando uma estratégia “Inovação contínua”E lançar novos recursos por meio de atualizações bastante contínuas, em vez de se limitar às atualizações clássicas que ocorrem a cada seis meses. Dessa forma, as notícias chegam mais rapidamente aos usuários. Vamos ver abaixo quais são os principais recursos oferecidos pelo Moment 5.

Plug-in para Windows : A principal inovação está relacionada ao suporte de plug-ins no Copilot que integram serviços de terceiros: os dois primeiros são A mesa está aberta E Instacart , para reservar uma mesa em um restaurante ou fazer pedidos de compras online com apenas alguns cliques. Novos plugins chegarão nos próximos meses, por exemplo para Shopify, Klarna e Kayak. Novas habilidades de copiloto também foram adicionadas para acessar rapidamente as configurações do sistema, informações do dispositivo e, o mais importante, melhorar o acesso aos recursos de acessibilidade por meio de comando de voz.

: A principal inovação está relacionada ao suporte de plug-ins no Copilot que integram serviços de terceiros: os dois primeiros são E , para reservar uma mesa em um restaurante ou fazer pedidos de compras online com apenas alguns cliques. Novos plugins chegarão nos próximos meses, por exemplo para Shopify, Klarna e Kayak. Novas habilidades de copiloto também foram adicionadas para acessar rapidamente as configurações do sistema, informações do dispositivo e, o mais importante, melhorar o acesso aos recursos de acessibilidade por meio de comando de voz. Aprimoramentos de fotos e Clipchamp AI : Aplicativos de fotos e Clipchamp implementam novos recursos de IA. O aplicativo Fotos oferece um recurso de digitalização generativa para remover automaticamente objetos indesejados das fotos. Enquanto o Clipchamp remove automaticamente os momentos de silêncio dos vídeos.

: Aplicativos de fotos e Clipchamp implementam novos recursos de IA. O aplicativo Fotos oferece um recurso de digitalização generativa para remover automaticamente objetos indesejados das fotos. Enquanto o Clipchamp remove automaticamente os momentos de silêncio dos vídeos. Novos recursos de acessibilidade : a atualização traz melhorias no Voice Access, para controle total no Windows 11 por meio de comandos de voz, e no Narrator, com visualização de áudio e navegação avançada entre imagens e documentos.

: a atualização traz melhorias no Voice Access, para controle total no Windows 11 por meio de comandos de voz, e no Narrator, com visualização de áudio e navegação avançada entre imagens e documentos. Correção automática para Windows : o serviço Autopatch está integrado ao Windows Update for Business, facilitando o gerenciamento e a instalação de atualizações em ambientes corporativos.

: o serviço Autopatch está integrado ao Windows Update for Business, facilitando o gerenciamento e a instalação de atualizações em ambientes corporativos. Melhorar o envolvimento : O recurso de compartilhamento integrado do Windows foi aprimorado com suporte para mais aplicativos, incluindo WhatsApp, Snapchat e Instagram. Novas opções para compartilhamento próximo também foram adicionadas.

: O recurso de compartilhamento integrado do Windows foi aprimorado com suporte para mais aplicativos, incluindo WhatsApp, Snapchat e Instagram. Novas opções para compartilhamento próximo também foram adicionadas. Dicas instantâneas inteligentes : ao minimizar ou maximizar uma janela, aparecem sugestões automáticas para melhorar o layout com base nos aplicativos abertos, aproveitando melhor o espaço disponível na tela.

: ao minimizar ou maximizar uma janela, aparecem sugestões automáticas para melhorar o layout com base nos aplicativos abertos, aproveitando melhor o espaço disponível na tela. Widgets aprimorados : a guia Widgets foi aprimorada com a capacidade de categorizar e organizar melhor o conteúdo.

: a guia Widgets foi aprimorada com a capacidade de categorizar e organizar melhor o conteúdo. Melhorias multimídia e de negócios: notificações automáticas introduzidas quando você compartilha sua tela para apresentações e videoconferências. Os recursos empresariais do Windows 365 Cloud PC também foram aprimorados.

para'Momento de atualização 5 Atualmente está em andamento e diferentes recursos serão habilitados gradualmente nas próximas semanas para todos os usuários. Nós lembramos disso também O Copilot ainda não está disponível na Itália e nos estados membros da UE. Mais detalhes sobre a nova atualização em Blog oficial do Windows.

A Microsoft também lançou atualizações cumulativas opcionais Janelas 10através do pacote KB5034843. Todas as melhorias podem ser encontradas Para este endereço.