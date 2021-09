Sable, uma revisão de uma aventura quase metafísica

Crítica do filme Sable, uma aventura como The Legend of Zelda: Breath of the Wild com uma atmosfera rarefeita e ar metafísico.

Estamos navegando pelo deserto em nossa bicicleta, quando decidimos seguir os limites do mapa para ver o que existe além. Queremos tentar chegar a uma área inexplorada da qual não temos mapas e nada sabemos sobre ela. Na verdade, nem mesmo sabemos se existe. Afinal, não temos nada urgente. Embora recebamos tarefas, não sentimos urgência. Nós temos tempo. Sempre que quisermos. Não há mundo para salvar e nenhum inimigo quer nos matar por razões misteriosas. Nós e Planata, nosso rito de iniciação. O planeta em que estamos é o verdadeiro herói e é por isso que queremos vê-lo, depois de anos passados ​​em uma vila composta por um punhado de casas e menos moradores. Então corremos por um vale cheio de cactos sem saber o que encontraremos do outro lado, apenas por diversão. É uma região inóspita e sem vida, fluindo para uma vasta planície. A princípio parecemos ter chegado ao fim do mundo, mas logo começamos a vislumbrar as características de algumas enormes estruturas naturais, emitindo poderosos jatos de vapor. Estamos em um vale gigantesco, onde esse tipo de floresta se ergue de gigantescos afloramentos rochosos até o céu. Enquanto corremos para explorá-la, as ruínas de uma cidade futurística aparecem à nossa esquerda, enormes, mas completamente destruídas. Quem viveu lá? O que aconteceu com os residentes? Por que ninguém parece conhecer este lugar, exceto alguns exploradores aventureiros? Estes e muitos outros quebra-cabeças são o núcleo zibelina, Das quais reconsiderando Você será capaz de sentir apenas uma pequena parte da sensação de admiração enquanto joga.

rito de iniciação

Sensação de zibelina em vôo Sable começa com o herói, o homônimo do jogo, que deve completar uma série de missões em sua pequena aldeia para poder criar aspirador E ganhe a força de um planador, ou seja, a capacidade de planar. Imediatamente mostramos uma agilidade incrível, capazes de dar longos saltos e escalar qualquer parede. A escalada é regulada pela barra de resistência, a princípio muito fraca, mas pode ser aumentada entrando nos ovos de vermes alienígenas escondidos nos mapas em um determinado local (o jogo não explica nada nesse sentido, então você tem que encontrar tudo você mesma). A primeira hora do jogo acima de tudo adapta os controles e aumenta a sensação de encontrar uma mistura exótica entre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, para modos de exploração, e Shadow of the Colossus, para uma atmosfera geral muito instável, quase metafísica em sua simplicidade visual. READ PosteMobile, do WindTre à Vodafone. Agora é melhor ou pior? Enquanto tocávamos, era inevitável pensar no tempo que se passou desde o show de 2018, o clipe com o qual Sable foi apresentado e que nos apaixonou estilo de desenho low-poly (acredito que estava em desenvolvimento há apenas três meses na época). Os mecanismos que regulam a jogabilidade são, na verdade, mais do que os mencionados anteriormente. A zibelina pode falar com outros personagens, dos quais obtêm informações e tarefas, tem uma bússola que serve para se orientar e aparecem neles símbolos que indicam a direção a seguir … caso haja uma direção a seguir. Muitas vezes , na verdade, eles são descritos As tarefas a serem realizadas de forma simples e autocontrole é necessário, observando a formação dos ambientes para entender o que precisa ser feito. Por exemplo, em uma missão, seremos solicitados a seguir uma série de ícones para encontrar uma máscara, acrescentando que teremos que nos molhar um pouco para fazê-la. Caberá a nós encontrar as fichas e segui-las até o tesouro, talvez nos perdendo no caminho ou aproveitando um golpe de sorte para chegar lá primeiro. Em outra missão, seremos solicitados a encontrar insetos e os personagens nos darão apenas indicações gerais de onde procurá-los. Caberá a nós interpretá-lo corretamente. Mas voltemos ao rito da zibelina e ao seu rito de iniciação, que não termina na sua aldeia, mas a acompanha em toda a aventura. Tendo adquirido o status de bicicleta e planador, a zibelina poderá de fato deixar a área em que cresceu e terá que percorrer o vasto mundo em busca de máscaras para adicioná-lo à sua coleção. As máscaras podem ser obtidas de diferentes maneiras, mas na maioria dos casos estão relacionadas a missões que são oferecidas em vários postos avançados, acampamentos ou cidades cujo mapa é suportado. A bicicleta é o único meio de transporte para explorar e ir de um lugar para outro. Se desejar, existe a possibilidade de fazer excursões rápidas, mas só depois de já ter visitado um determinado local.

exploração

Em uma zibelina, sempre há algo para descobrir Até agora parece estar na frente 3D Action Muito tradicional, mas na verdade, o espírito da zibelina é muito diferente do espírito de outros expoentes do gênero, até mesmo das principais fontes de inspiração. Nesse ínterim, você não pode lutar, o que significa que não há inimigos e nenhum sistema de combate realmente. Existem quebra-cabeças para resolver para remover alguns obstáculos vivos, mas é isso. Além disso, o jogo nunca sobrecarrega o jogador, dando-lhe objetivos fixos, mas o convida a explorar e visitar tantos lugares quanto possível. Só assim as lendas altamente precisas que representam o pano de fundo do mundo do jogo podem ser aprendidas, mais evocadas do que contadas. Esteja avisado porque não faltam seções mais divertidas, por assim dizer. Ao visitar diferentes lugares, de fato, muitas vezes é necessário resolver quebra-cabeças que permitem roubar seus segredos, talvez reativando mecanismos que foram descontinuados há séculos, ou superando as verdadeiras etapas da plataforma. Em alguns casos, também teremos que encontrar evidências para solucionar os casos, como se fôssemos investigadores. Outros mecânicos divertidos incluem a própria bicicleta, que pode ser atualizada e personalizada com a compra de peças adicionais de vários revendedores. Melhorá-lo apenas o torna mais rápido, mais rápido e mais estável, então não espere batalhas de areia ou qualquer outra coisa, apenas um avanço em seu desempenho que ajuda na exploração e movimento.

zibelina; O sistema de escalada nos lembra Breath of the Wild Em certo sentido, a zibelina esconde constantemente essa dupla natureza, envolvendo o jogador em uma maravilha feita de descobertas constantes e pesquisas independentes, onde ele nunca é punido, nem mesmo no caso de erros de marca. O jogo está lá, mas é semelhante ao cenário: evocado, em vez de acertado na cara do jogador. Sable é um jogo meditativo que o faz vagar e observar. Fá-lo em seu estilo gráfico muito simples, consistindo em um shader básico que cria um efeito de desenho animado underground, onde o importante nunca é o objeto individual, mas como ele se configura com o resto do cenário; E no caminho nos convida a nos deixar ir, dando-nos a alegria da descoberta. Somos nós que devemos nos esforçar, ajudando-nos com as ferramentas que temos, mas sem esperar ter um código para ajudar ou uma força misteriosa chamada design de jogos que nos arraste sem esforço em direção ao próximo objetivo.

Problemas

Uma zibelina muitas vezes consegue ser evocativa Porém, exatamente por isso, alguns dos problemas do jogo decorrem de quebrar um pouco a experiência: Sable se sai muito bem ao ignorar sua natureza lúdica, mas se esforça quando tem que ser um videogame, criando situações que seriam francamente evitáveis. Veja, por exemplo, as investigações mencionadas acima, que são conduzidas procurando pistas e conversando com suspeitos. Para provar o sistema, certa vez tentamos fazer uma hipótese de cometa, com base no que descobrimos até agora. Nosso interlocutor não pareceu muito convencido com nossas palavras, mas o trabalho foi feito de qualquer maneira, sem que tivéssemos a chance de investigar mais ou tentar novamente e sem entender onde erramos. Em outro caso, fizemos um grande esforço para chegar a um determinado lugar (estamos falando de mais de meia hora de tentativas), apenas para descobrir, uma vez que chegamos ao nosso destino, que precisamos de um certo objeto para resolver uma determinada situação , a coisa sobre a qual nada sabíamos e que foi obtida na aventura posterior.

Sable só se engana quando tenta ser mais um videogame Outro ponto sensível é fasi. platform: É verdade que uma zibelina sobe onde quer, mas o mistério prevalece, e às vezes não fica claro por que uma plataforma se perde ou não consegue chegar a um determinado lugar. Ele eventualmente compensa com experiência, mas pode ser muito frustrante ter que sucumbir às falhas do sistema, especialmente quando o objetivo é apenas explorar livremente. Portanto, temos de um lado a zibelina que te sequestra e te leva consigo a um mundo distante, misterioso e inacessível, encantando-te com uma beleza visual e um sentido de descoberta que não encontras em outros títulos; Por outro lado, temos a maioria dos videogames Sable que não conseguem acompanhar seus modelos e que quase se gostaria de remover à força da experiência, pois podem ficar pesados ​​e irritantes.