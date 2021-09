Gran Turismo 7, novas imagens da edição PS5 da Sony – Nerd4.life

Gran Turismo 7 Mostra-se com uma série de novos Fotos Preso PS5e, portanto, vem do lançamento da próxima geração do tão aguardado jogo de direção desenvolvido pela Polyphony Digital, que também chegará ao PS4.

Lançado a seguir detalhes sobre as recompensas de pré-encomenda do Gran Turismo 7, edição do 25º aniversário e Digital Deluxe, captura de tela Veja alguns dos carros que encontraremos no jogo, mas também olhe as pistas, o desempenho do clima e outros elementos ao redor.

Sabemos que Gran Turismo 7 apresentará um clima dinâmico, mas apenas traçado de raios nos replays e na garagem, então é possível que os reflexos detalhados que podem ser vistos nos objetos nessas filmagens venham das sequências de replay.

Longe de ser apenas os gráficos, o novo episódio promete uma textura particularmente rica e muito mais 420 carros Disponível em muitos revendedores de carros novos e usados, bem como em mais de 90 faixas para competir.

já mencionado clima dinâmico Por fim, os cenários vão dar um charme sem precedentes, alterando de forma dinâmica as condições climáticas e assim também a forma como a luz atinge o local e os carros.

Gran Turismo 7 estará disponível para PS5 e PS4 a partir de 4 de março de 2022. Para saber mais sobre o jogo e o trabalho por trás dele, confira nossa entrevista exclusiva com Kazunori Yamauchi.