Capacidades da equipe e orçamento disponível

Para os fãs de futebol e videogame, esta é definitivamente uma das épocas mais esperadas do ano: com o outono chegando, novos lançamentos anuais de FIFA NS PES (EFootball deste ano). Se for necessário esperar um pouco mais pela Konami, uma simulação desenvolvida e publicada pela EA Sports está a caminho: o Early Access está disponível para usuários assinantes do EA Play ou Xbox Game Pass Ultimate no PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One (uma versão de teste do jogo não pode ser usada por mais de 10 horas), enquanto aqueles que reservaram a “Ultimate Edition” do jogo poderão começar a usá-lo sem restrições a partir de 27 de setembro, quatro dias antes do lançamento oficial que terá lugar no dia primeiro de outubro para todos.

Desde o ano passado Milão É um parceiro premium da série de futebol de sucesso da casa de videogame canadense, com o logotipo, o estádio e as camisetas oficialmente licenciados apenas na FIFA. Então, vamos imaginar que a maioria dos rossoneri escolheria esse FIFA 22 Para guiar a equipe rossonera à vitória virtual. O modo mais popular é definitivamente o Ultimate Team, mas o escritor é um grande fã de “Carreira”; Quem não vê a hora de começar a carreira de técnico à frente do Milan certamente vai querer conhecer os novos valores da equipe.

Então, vamos ver um arquivoInclusivo E o potencial de todos os jogadores rossoneri, com o esclarecimento de que essas estatísticas são válidas a partir de hoje quinta-feira, 23 de setembro, e que podem mudar durante o ano futebolístico em função do desempenho real dos jogadores, com a EA atualizando o banco de dados a cada semana até semana. Na lista, com base nos dados do futwiz.com, você também encontrará se os jogadores rossoneri até o momento possuem os chamados jogo cara, digitalização de rosto digital com o resultado que na maioria das vezes se aproxima do foto-realista. Além das estatísticas, rostos reais também podem ser adicionados por meio de atualização (a critério da EA) durante o ano.

Corrente alternada Milão – Série A – Estádio San Siro – Orçamento de obra para o primeiro ano: 37.271.412 EUR

Mike Minyan – Inclusivo 84, Habilidade 89. Face do jogo: Não.

Contínuo Hernandez – Inclusivo 84, Habilidade 90. Face do jogo: sim.

Frank Casey – Inclusivo 84, Habilidade 86. Face do jogo: sim.

Zlatan Ibrahimovic – Inclusivo 84, Habilidade 84. Face do jogo: sim.

Simon como jayer – Inclusivo 83, Habilidade 83. Face do jogo: sim.

Alessio Romanoli – Inclusivo 82, Habilidade 83. Face do jogo: sim.

Tendo em vista Rebek – Inclusivo 82, Habilidade 82. Face do jogo: sim.

Alessandro Florenzi – Inclusivo 81, Habilidade 81. Face do jogo: sim.

Ismael Bennacer – Inclusivo 80, Habilidade 84. Face do jogo: Não.

Oliver Jerrod – Inclusivo 79, Habilidade 79. Face do jogo: sim.

Timwe Bakayoko – Inclusivo 79, Habilidade 81. Face do jogo: sim.

chegando Tomori – Inclusivo 79, Habilidade 85. Face do jogo: Não.

Ibrahim Diaz – Inclusivo 78, Habilidade 86. Face do jogo: sim.

David Calabria – Inclusivo 78, Habilidade 81. Face do jogo: Não.

Sandro Tonali – Inclusivo 77, Habilidade 86. Face do jogo: sim.

Rafael Liao – Inclusivo 77, Habilidade 82. Face do jogo: Não.

syriany Tătăruşanu – Inclusivo 77, Habilidade 77. Face do jogo: Não.

Samo Castillejo – Inclusivo 77, Habilidade 77 Face do jogo: sim.

Andrea condado – Inclusivo 77, Habilidade 77. Face do jogo: Não.

Alexis Selimmakers – Inclusivo 76, Habilidade 81. Face do jogo: Não.

Rady Krunich – Inclusivo 75, Habilidade 75. Face do jogo: Não.

Filhos de cristo – Inclusivo 74, Habilidade 74. Face do jogo: Não.

Foodie Palo Toure – Inclusivo 72, Habilidade 76 Face do jogo: Não.

Pierre Kalolo – Inclusivo 69, Habilidade 82. Face do jogo: Não.

Pietro Pellegri – Inclusivo 68, Habilidade 78 Face do jogo: Não.

Matthew Gabbia – Inclusivo 68, Habilidade 81. Face do jogo: Não.

Alessandro Blizzari – Inclusivo 66, Habilidade 79. Face do jogo: Não.

Daniel Maldini – Inclusivo 59, Habilidade 77. Face do jogo: Não.