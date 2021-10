Novo vídeo dos bastidores dedicado a pilotos e Dualsense – Nerd4.life

A Polyphony Digital e a Sony lançaram um novo Por trás das cenas Com Kazunori Yamauchi. O episódio de hoje se concentra no caráter e nas emoções de um piloto profissional durante uma corrida. Tudo acompanhado por sequências de jogo retiradas da versão PS5 e também uma pequena dica de recursos DualSense.

No vídeo, Yamauchi explica que o piloto não corre sozinho. Na verdade, ele faz parte de uma grande equipe que está trabalhando duro para desenvolver um carro que terá um desempenho perfeito na estrada. Yamauchi também explica as sensações que os pilotos sentem durante a corrida, desde o barulho dos carros e dos adversários, até as vibrações sentidas, por exemplo, pelo deslizamento das rodas dianteiras. A este respeito, o feedback tátil no Dualsense retornará essas sensações ao jogador.

Gran Turismo 7 estará disponível exclusivamente para PS5 e PS4 a partir de 4 de março de 2022. As pré-encomendas da Standard Edition e da 25th Anniversary Edition estão disponíveis há algumas semanas, com um bônus de pré-encomenda. O jogo verá o retorno do lendário modo de simulação GT e também incluirá as competições do Campeonato FIA e o modo Esportes. Além de colecionar carros, os jogadores poderão personalizar e dominar sua configuração.

Há poucos dias foi lançado mais um vídeo dos bastidores, graças ao qual foi revelado que existem mais de 400 carros em jogo, entre o passado, o presente e o futuro da indústria automóvel.