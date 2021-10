Anunciados jogos gratuitos para PS5, PS4 e PSVR – Nerd4.life

Finalmente, a Sony anunciou oficialmente os jogos PS5, PS4 e PSVR gratuitos para os assinantes do PlayStation Plus, que estarão disponíveis para download em novembro de 2021.

Participantes PlayStation Plus Alegrem-se, porque estou quase chegando Jogos PS5, PS4 e PSVR gratuitos a partir de Novembro de 2021. Atualizações para Outubro de 2021 Com nova entrega para Jogos PS5 e PS4 grátis. Este mês, a Sony decidiu acelerar seu ritmo, apresentando seis jogos: The Persistence (PS VR) e The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition (PS VR), Até Você Queda (PS VR), Reinos de Amalur: Recálculo para todos os PS4, Uma edição de primeira classe para todos os PS5 e PS4 e Knockout City para todos os PS5 e PS4. Para alguns dos jogos anunciados, apenas faltou o comunicado oficial, depois de terem vazado as notícias dos últimos dias, anteriormente divulgadas. Agora sabemos que essa lista era boa. o download Dos novos títulos gratuitos para assinantes um PS mais Estará disponível a partir de terça-feira, 2 de novembro de 2021, data que marcará o fim da disponibilidade gratuita dos jogos Hell Let Loose para PS5, Mortal Kombat X para PS4 e PGA Tour 2K21 para PS4. Os jogos PS4 e PS5 de novembro estarão disponíveis para download até 6 de dezembro de 2021. Os jogos PS VR estarão disponíveis até 3 de dezembro.

Playstation Plus | Novembro de 2021 jogos grátis The Walking Dead: Santos e Pecadores (PS VR)

(PS VR) Reinos de Amalur: recálculo (PS4)

(PS4) Problema de primeira classe (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Knockout City (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Até você cair (PS VR)

Perseverança (PS VR)

The Walking Dead: Santos e Pecadores

The Walking Dead: Saints & Sinners nos permite observar muitas coisas do dia a dia Um jogo de realidade virtual criado pela Skybound, baseado na popular série de TV e apocalipse zumbi, The Walking Dead. É um jogo de ação de mundo aberto que usa a série como cenário, no qual o jogador deve passar por um mundo devastado por um apocalipse zumbi. A principal característica do jogo, que vai além dos elementos de ação e sobrevivência, é colocar o jogador diante de escolhas muito estressantes, que afetam a história contada e o ambiente. A revisão de The Walking Dead: Saints & Sinners. Sem volta para os mortos-vivos: santos e pecadores

Reinos de Amalur: recálculo

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning é um jogo de fantasia viciante Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning é um RPG de grande profundidade, principalmente em combate. Situado em um mundo de fantasia extremamente sombrio criado pelo escritor RA Salvatore, o criador do Spawn Todd McFarlane e o designer mestre The Elder Scrolls IV: Oblivion, o jogador vê o jogador vagar pelas terras de Amalur para descobrir seus segredos e procurar uma maneira de impedir o guerra que é para destruí-lo. Reinos de Amalur: revisão de recálculo

Problema de primeira classe

Um problema de primeira ordem na reprodução dos EUA Inter-US em 3D First Class Trouble é uma réplica de Between Us, mas é totalmente 3D. Os jogadores devem trabalhar juntos para parar uma AI mortal que quer que eles morram, mas ao mesmo tempo devem evitar ser parados por algum bandido, camuflado entre os jogadores, que não querem que eles tenham sucesso em sua missão. Experiência experimentada e testada de problemas de primeira ordem

Knockout City

Knockout City é pura diversão online Knockout City é principalmente um jogo online onde batalhas de dodgeball em equipe são travadas em cenários urbanos futuristas e com regras ligeiramente diferentes do jogo original. Personalize seu personagem e forme equipes com amigos para começar a conquista de Knockout City. Elimine os adversários com tiros astutos e agilize o jogo em equipe, evitando e pegando as bolas que voam pelo mapa. Crítica Knockout City

até você cair

Até que você caia é um jogo com gráficos neon A imaginação colide com ondas compostas até você cair (PS VR), um jogo de luta de espadas para PS VR. Fique mais forte enquanto você luta em um ambiente de néon impressionante e derrota monstros mágicos neste jogo de hack and slash roguelite. Mova seus braços e corpo ao ritmo da trilha sonora de ondas sintetizadas enquanto ataca, bane, lança feitiços e continua sua jornada em um mundo de fantasia neon cheio de monstros mágicos. Equipe-se com uma variedade de armas enquanto você continua a ganhar força e erradicar os horrores que espreitam neste mundo misterioso.