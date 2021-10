PS5 e PS4 dominam, Far Cry 6 é “um dos melhores jogos para dois jogadores” – Nerd4.life

Ubisoft Compartilhamos seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2021-2022, especificamente para o período encerrado em 30 de setembro de 2021. Por meio desses resultados, podemos descobrir que PS5 e PS4 As vendas de software dominam e, portanto, podemos saber o que os jogadores pensam de Far Cry 6 de acordo com o CFO.

O diretor financeiro Frederic Doggett disse: “Apresentamos um desempenho sólido no segundo trimestre, com retornos bem acima da meta. Este resultado foi impulsionado pela profundidade e força de nosso portfólio de propriedade intelectual, incluindo o notável sucesso contínuo de Assassin’s Creed Valhalla.”

Assassin’s Creed Valhalla Ele ultrapassou Assassin’s Creed Odyssey e é o segundo jogo mais lucrativo de todos os tempos para a Ubisoft em apenas um ano. Além disso, a expansão do cerco de Paris alcançou “resultados recordes”. A Ubisoft quer “distribuir novo conteúdo para o segundo ano de Assassin’s Creed Valhalla, especialmente na segunda metade do atual ano fiscal”, que lembramos que terminará em 31 de março de 2022.



O herói masculino em Assassin’s Creed Valhalla

Além disso, foi dito que “os jogadores estão se divertindo muito em Far Cry 6, considerado por muitos como um dos melhores jogos da série, e oferecemos uma seleção sólida de jogos premium e conteúdo dinâmico após o lançamento.” Far Cry 6 Ele se alinha ao de Assassin’s Creed Odyssey com um tempo médio de jogo 25% maior do que Far Cry 5.

As plataformas em que a maioria dos jogos da Ubisoft são vendidos são PS5 e PS4. No segundo trimestre de 2021 a 2022, 37% dos jogos da Ubisoft foram vendidos em dispositivos PlayStation, seguidos de 20% no PC e 19% no Xbox. Então temos 10% no celular e 7% no Switch. Os 7% restantes vêm de “outras” fontes. O lado do console viu uma melhora em comparação com o segundo trimestre de 2020 a 2021, com PlayStation + 10%, Xbox a + 3% e Switch a + 1%.

As maiores vendas de jogos da Ubisoft estão na América do Norte, 52%, com 30% na Europa e 18% no resto do mundo. Os resultados estão em linha com o ano anterior.

Além disso, o CEO da Ubisoft disse que Assassin’s Creed Infinity não será gratuito para jogar, haverá muitos elementos narrativos.