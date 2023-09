Motorola Edge 40, preço super baixo: vale a pena comprar agora

O melhor smartphone Motorola está à venda com 44% de desconto e você paga quase metade do valor, poupando mais de 250€. Descubra seu custo e recursos.

Esta última semana de setembro não poderia ter aberto de melhor forma. A partir de hoje, de fato, encontramos Amazonas um de Melhores smartphones Lance-se em 2023 em um O preço nunca foi visto antes. Estamos falando sobre Motorola Edge 40um aparelho com uma ficha técnica muito interessante e que está disponível no site de e-commerce com um 44% de desconto Isso faz isso por você Pague cerca de metade. Para um smartphone que pisca para os melhores celulares lançados este ano, é isso Uma oferta a não perder. Uma verdadeira melhor compra que você pode encontrar pelo mesmo preço da média.





A Motorola fez tudo certo e equipou este telefone com Excelente processador octa-core Isso garante alto desempenho em qualquer aplicação e uma tela ultra-suave com brilho muito alto. Excelente também Setor de fotografia Decorado com Sensor principal de 50 megapixels Do nível profissional. Há também uma bateria que o acompanha até o final do dia e você pode recarregá-la rapidamente graças ao Tecnologia TurboPower de 68W. Aproveite agora, pois a promoção pode expirar em breve.





Motorola Edge 40: ficha técnica

Motorola Agora é certeza no mundo Smartphones Android. O crédito vai principalmente para os componentes que a gigante americana escolhe para seus aparelhos. Um dos elementos que o distingue de todos os outros telefones é a tela, e neste telefone Motorola Edge 40 Encontramos um Tela OLED de 6,55 polegadas Ligeiramente curvado e com Taxa de atualização de até 144 Hz. Nem é preciso dizer que a suavidade e a fluidez são muito altas, especialmente em aplicativos de mídia social e videogames. Sob o corpo há espaço para Poderoso processador MediaTek Dimensity 8020 Com 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna.

O departamento de fotografia também é excelente. Na parte traseira há uma câmera dupla com Sensor principal de 50 megapixels que isso Sensor ultra grande angular de 13 megapixels. A qualidade das fotos e dos vídeos é muito alta e cada foto é nítida e cheia de detalhes. Graças à IA, os vídeos em movimento são extremamente estáveis, enquanto as fotos tiradas no escuro são claras e definidas. lá Câmera frontal de 32 megapixels Ele ajuda você a tirar selfies prontas para enviar nas redes sociais.

Com o Bateria de 4400mAh Você tem uma independência que dura o dia todo e com Carregamento rápido de 68 W Você tem 100% de autonomia em menos de meia hora. A interface do usuário também é excelente e é baseada em uma versão quase pura do Android.

Motorola Edge 40 em oferta na Amazon: preço e desconto

Superoferta com Super desconto para Motorola Edge 40, um smartphone que, como acabamos de ver, não tem medo de compará-lo com o topo de gama lançado nos últimos meses. Hoje está disponível na Amazon em Preço 338 euroscom um 44% de desconto É recomendado. É praticamente como se pagasse metade do valor e a poupança fosse superior a 250€. Tem ainda a possibilidade de adiar o pagamento através do serviço Cofidis que é ativado no momento do check-out. Basta esperar alguns dias pela entrega. Faz muito tempo que não vemos uma promoção como essa na Amazon.