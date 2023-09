Google, não apenas um mecanismo de busca: faça isso e você terá um bom lucro mensal (e estamos falando de dinheiro real)

Graças ao Google também é possível ganhar dinheiro. O potencial económico que nem todos conhecem pode transformar-se num emprego.

Google nos últimos anos Tem sido melhoria reconhecível Não pode mais ser definido apenas como um mecanismo de busca. Muitos serviços estão associados a ele, como Youtube, Google Play, Business, Meet e muitos mais. É claro que quando falamos do Google não podemos mais pensar nisso Como era há mais de 10 anos. Ao longo dos anos, nenhum outro mecanismo de busca foi capaz de superá-lo ou mesmo igualá-lo.

Não somente, Tornou-se Google Extremamente desempenho Como motor de busca, é portanto muito preciso na compreensão das palavras-chave inseridas pelo usuário. Graças aos algoritmos e ao SEO, é muito mais fácil hoje em comparação com o que era há muitos anos Você achou o que estava procurando. Esta possibilidade agora é verdadeira Todos os motores de busca oferecem issoMas o Google continua sendo sempre o mais escolhido do mundo.

Como ganhar dinheiro no Google Também é um ótimo pé-de-meia mensal

Se você está lendo este artigo é porque quer saber Como conseguir Com o Google. Nos últimos anos, o motor de busca mais popular da web também passou a oferecer esta possibilidade e nem todos sabem quantos serviços ele pode realmente oferecer. Ganhe um belo pecúlio. Não é só o trabalho dos YouTubers que é premiadoOportunidades para obter grandes lucrosMas também existem outras formas de ganhar dinheiro (e também são mais simples!).

Um desses programas é o Google Adsense, que é o programa que Os usuários do YouTube também usam Para gerar anúncios e monetizar seus canais. você pode usar Também para seu site ou blogIsso é feito simplesmente assinando o programa, registrando-se e copiando o código no site ou no seu canal. Você ganha 68% do valor do clique ou 51% quando se trata do Adsense para pesquisas.

Talvez nem todo mundo saiba disso também Você pode ganhar dinheiro usando o Google Maps. Basta relatar sua empresa e tornar mais fácil para potenciais compradores encontrá-la. Basta conectar-se à página inicial do Google Maps, clicar no botão (=), e selecionar o item “Adicionar um local faltante”. Então você precisa fazer login no Google, preencher o formulário exibido e inserir seu nome, categoria e endereço.

durar Uma ferramenta para ganhar dinheiro É o Google Opinion Rewards, que permite responder pesquisas e aproximar um pouco mais seus ganhos. Na verdade, é possível obter pequenos lucros ao usá-lo na Google Play Store. O serviço, disponível no Android, requer cadastro antes de ser utilizado. Você também pode ganhar dinheiro através do Google Play, vendendo aplicativos, músicas e e-books.

Possibilidade para quem é artista iniciante Ele quer publicar seus trabalhos Sem investir muito dinheiro. Na verdade, o serviço custa apenas US$ 25 por ano e o lucro é de 70% do preço de tabela dos aplicativos, 70% no primeiro ano para livros no primeiro ano e 85% nos anos subsequentes.