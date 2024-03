MacBook Air M3, você não pode comprá-lo com muitos benefícios: que problema ele esconde

O MacBook Air M3 da Apple oferece desempenho excepcional, mas tem limitações que impedem o uso extensivo.

A gigante americana lançou recentemente um dos seus produtos líderes no mercado, que é MacBook Air M3que parece entregar no papel Desempenho verdadeiramente excepcional. Apresentando o novo Apple PC Maior conforto Em comparação com os modelos anteriores, graças às suas dimensões pequenas, compactas e flexíveis: é portanto um portátil mais prático e manejável, mas que apresentava limitações importantes.

Com o novo MacBook Air M3 da Apple, não estamos apenas enfrentando uma potência sem precedentes. O novo modelo Mac Air tem SSD mais rápido Em comparação com o modelo M2, também Dois chips NAND com capacidade de 128 GB Que pode processar tarefas em paralelo. Assim vem assim Aumente a velocidade de transferência de dados E 256 GB de espaço de armazenamentoao contrário do SIM único de 256 GB no modelo equivalente com processador M2.

A última versão do New Air chamou a atenção Profissionais E Apaixonado A tecnologia é universalmente reconhecida pela sua promessa de desempenho superior e design elegante. mas Nem tudo é sol e rosas.

Problemas com o novo MacBook Air

Mas há um outro lado da mesma moeda, que está relacionado com uma investigação Temperaturas excessivas No processo, a temperatura sobe em números que não podem deixar de Ele se preocupa E muito também.

Certamente Um dos computadores mais populares dos últimos 20 anos, graças ao excelente desempenho e design avançado, mas a nova versão dos aparelhos Apple sofre com alguns problemas de superaquecimento. Na verdade, de acordo com os resultados de alguns testes, o MacBook Air M3 pode atingir temperaturas extremas durante cargas de trabalho intensas: o núcleo mais quente do SoC M3 foi atingido 114°C.

A CPU e a GPU respectivamente atingem um 107°C e 103°C. O MacBook Air M3 é assim abafado Térmico, ou se o computador superaquecer, para evitar danos causados ​​por temperaturas excessivas. Isso reduz a frequência e o consumo de energia para estabilizar a temperatura. Isto levou a um Queda significativa no desempenho GráficosCom queda de 27% nos testes padronizados.

No entanto, não houve relatos generalizados de problemas de superaquecimento com os novos laptops M3, sugerindo que, embora a temperatura possa ser um problema sob altas cargas de atividade, a experiência de uso diário dos laptops atividade uma luz Você não será afetado.