Atualização do Windows 11 e do Windows 10: notícias do patch de março de terça-feira

Microsoft lançou Atualizações cumulativas de março de 2024 para Windows 11 e Windows 10. Essas atualizações não apenas resolvem vários problemas conhecidos, mas também introduzem novos recursos nos sistemas operacionais suportados pela empresa.

O que há de novo no Windows 11

No Windows 11 23H2 e 22H2, atualize KB5035853 Ele traz consigo uma série de correções e melhorias. Um dos destaques é a introdução Suporta padrão USB4 a 80 Gbps, que fornece o dobro da largura de banda do USB4 atual. Outro recurso interessante está relacionado à integração com dispositivos Android: os usuários receberão notificações instantâneas em seus PCs quando seu dispositivo Android tirar novas fotos ou capturas de tela, para que possam editar rapidamente o conteúdo por meio da Ferramenta de Recorte do Windows 11, simplificando o fluxo de trabalho entre os sistemas básicos.









A atualização KB5035853 corrige vários bugs importantes, como o problema que estava causando os erros 0x800F0922 Ao instalar atualizações via Windows Update, que finalmente foi corrigido. Além disso, foram corrigidos problemas com impressoras, rede e modo de suspensão do dispositivo. A Microsoft também fez algumas alterações nas configurações do Windows 11. A página de configurações do Phone Link foi renomeada para “Dispositivos portáteis”O que torna sua função mais clara. Além disso, o Backup do Windows não aparecerá na interface do usuário em regiões onde não há suporte.

Esses são os novos recursos que já vimos com a atualização cumulativa opcional lançada em 27 de fevereiro dentro do pacote KB5034848. Ao instalar o KB5035853, Windows 11 23H2 migrará para a versão 22621.3296 E Windows 11 22H2 na compilação 22621.3155. Aqui está a lista de novos recursos, conforme relatado pela Microsoft:

Agora você pode usar a Ferramenta de Recorte no seu computador para editar as fotos e capturas de tela mais recentes do seu dispositivo Android. Você receberá uma notificação instantânea em seu computador quando seu dispositivo Android tirar uma nova foto ou captura de tela. Para ativar esta opção, vá para Configurações > Bluetooth e dispositivos > Dispositivos móveis. Escolha Gerenciador de Dispositivos e permita que seu computador acesse seu dispositivo Android. novo! Esta atualização adiciona suporte para o padrão USB de 80 Gbps. USB4 de última geração que tem o dobro da largura de banda do USB 40 Gbps. Para usar USB de 80 Gbps, você precisa de um computador compatível e um periférico Thunderbolt ou USB4.

Esta atualização resolve um problema que afeta impressoras com bordas longas. Alinhamento incorreto das posições dos pinos ou furos.

Esta atualização resolve um problema que afeta a página inicial de configurações do Windows. Trava aleatoriamente ao navegar para a página.

Esta atualização resolve um problema que afeta sua rede. O dispositivo não consegue alternar automaticamente entre celular e Wi-Fi quando pode usar Wi-Fi.

Esta atualização resolve um problema que impede o sistema de entrar no modo de suspensão. Isso acontece quando um dispositivo externo está conectado ao sistema.

Esta atualização afeta o aplicativo Backup do Windows. Ele não aparecerá mais na IU em regiões onde o aplicativo não é compatível. Para obter mais informações, consulte KB5032038.

A Microsoft também atualizou o Windows 11 21H2 com o pacote KB5035854.

Novidades do Windows 10 e melhorias de segurança

Quanto ao Windows 10, a atualização KB5035845 Apresenta nove novas correções e alterações. Uma das características mais interessantes é a possibilidade Você pode compartilhar URLs diretamente com aplicativos como WhatsApp, Gmail, Facebook e LinkedIn Usando a funcionalidade de compartilhamento nativa do Windows. Além disso, foram resolvidos problemas com jogos instalados em unidades secundárias e no Windows Hello for Business.









Também neste caso, há novidades na atualização opcional lançada no final de fevereiro (KB5034843).

novo! Com o Compartilhamento do Windows, agora você pode compartilhar URLs diretamente com aplicativos como WhatsApp, Gmail, Facebook e LinkedIn. O compartilhamento no X (antigo Twitter) estará disponível em breve.

Esta atualização afeta o aplicativo Backup do Windows. Ele não aparecerá mais na IU em regiões onde o aplicativo não é compatível. Para obter mais informações, consulte KB5032038.

Inclui ambas as atualizações também Patch de segurança de terça-feira, março de 2024, que corrige 60 vulnerabilidades em produtos Microsoft, incluindo 18 bugs que permitem a execução remota de código. Essas correções são necessárias para proteger os sistemas contra possíveis ataques e violações de segurança.

Observamos também que a Microsoft indicou que o suporte para Windows 10 21H2 terminará em junho de 2024 para as edições Enterprise, Education e IoT Enterprise. A equipe de suporte aconselhou os usuários a atualizar para a versão mais recente do Windows 10 ou migrar para o Windows 11 para evitar expor seus sistemas a vulnerabilidades não corrigidas após a data especificada.