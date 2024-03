Atualize o Chrome no Windows, Android e Mac: existe um risco

Uma vulnerabilidade crítica foi encontrada no aplicativo Google Chrome para Windows, macOS, Android e Linux. Milhões de computadores estão em risco em todo o mundo

Com a última atualização lançada para Google ChromeBig G anunciou que havia resolvido o “Vulnerabilidade grave de segurança“, por isso sugerimos a todos os usuários que atualizem seus navegadores o mais rápido possível.





De acordo com os desenvolvedores da gigante de Mountain View, a gravidade desta vulnerabilidade foi determinada como “alto“Incluía diferentes versões do aplicativo: a versão destinada a sistemas operacionais janelasa fim de Mac, a fim de Android E isso por linux.

Google Chrome, problemas de segurança

A vulnerabilidade em questão foi identificada usando Abreviatura CVE-2024-2400 Como acabamos de mencionar, é considerado de alto risco e, portanto, muito perigoso para os usuários e seus dispositivos.





É um tipo de Use-o gratuitamente (UAF), um tipo de ataque que explora o esvaziamento de arquivos Memória de pilha Sistema operacional, que é o processo de liberação de memória utilizada por diversos processos em execução, para que possa ser reaproveitada em outros processos.





Este caso específico diz respeito Gerente de Desempenho Google Chrome (que é responsável por priorizar vários processos e planejar o uso de recursos) que, através desta vulnerabilidade, poderia permitir que um ciberataque agisse remotamente para explorar a corrupção de memória e introduzir um vírus malicioso no sistema, através de uma página web específica visitada pelo do utilizador.

A peculiaridade desse tipo de operação é que passou completamente despercebida pelos clássicos Sistemas de proteçãoSó é descoberto quando já é tarde demais.

Como acontece frequentemente nestes casos, o problema de segurança do navegador foi reportado por uma empresa terceira, nomeadamente Laboratório de segurança do Ant Group Tianqiong Que, com grande chance, percebeu isso durante os testes internos.





Porém, no momento, embora a Big G tenha resolvido o problema, ela não forneceu mais detalhes sobre o assunto, limitando-se apenas a liberar a atualização.

O que os usuários devem fazer

A única coisa a fazer para continuar usando o navegador com total segurança é atualizá-lo o mais rápido possível, mesmo que seja provavelmente o próprio navegador que Baixar automaticamente E paraInstale a atualização.

No entanto, para ter certeza de que você realmente recebeu a atualização e instalou a versão mais recente do software, é recomendável acessar Configurações E confira.





Se a versão anterior ainda estiver instalada, você pode continuar com ela Atualização manuale solicita que o Chrome verifique, baixe e instale novos pacotes de atualização.

Para saber qual versão do software você está usando, você pode comparar os códigos com a lista a seguir, a ser verificada com base no seu sistema operacional: