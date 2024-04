Gmail, pouca gente conhece esta função: mas é muito útil

Gmail – PianetaCellulare.it

Poucas pessoas conhecem esta função no Gmail: mas ela é muito útil e poderá ajudar muitos usuários a lidar com as centenas de contatos de e-mail que chegam todos os dias.

Existem milhões de italianos que o utilizam para fins comerciais e-mailuma ferramenta rápida e muito intuitiva que pode ser usada tanto por Computador desktop ou laptop Isso dá telefones inteligentes. Muitos usuários confiaram nele ao longo dos anos Googleespecificamente A Gmailpelos seus emails, graças ao serviço gratuito mas também totalmente profissional que oferece a máxima garantia e o suporte adequado.

Um dos problemas comuns no Gmail e também em outros sistemas de mensagens de e-mail é o Capacidade da caixaque geralmente está cheio de mensagens e lixo eletrônico E-mails de spam. Então aí E-mails antigos que não são mais necessários Esse é outro aspecto que deve ser melhorado se quisermos sempre controlar o que precisamos. Portanto, é melhor se livrar de mensagens desnecessárias, especificamente e-mails que não são mais necessários.

Gmail, como excluir e-mails que não são mais necessários

Excluir um e-mail que você não precisa mais da caixa de entrada do Gmail é muito simples. Basta acessar o respectivo e-mail e Dobre o pequeno quadrado à esquerda. Neste ponto aparecerá uma série de ações que podemos realizar, incluindo o procedimento de remoção. Observe que assim que excluirmos o e-mail em questão, ele não desaparecerá de nossa caixa de entrada, mas desaparecerá Cesta.

Que muitas vezes contém Mais de 100 mensagens Porque aí esquecemos de esvaziá-lo, como acontece com o que temos Área de Trabalho Do computador que contém todos os arquivos excluídos temporariamente. Este sistema parece muito útil porque nos permite, se apagarmos acidentalmente um e-mail, fazê-lo Vá e recupere. Depois que a lixeira for esvaziada, não haverá nenhum vestígio do e-mail e, portanto, ele nunca poderá ser recuperado.

sim eles podem Exclua vários e-mails ao mesmo tempo Ao mesmo tempo: basta marcar mais caixas ao mesmo tempo e mover todos os e-mails que estão desatualizados para nós para a lixeira. Um problema específico ocorre quando Precisamos deletar e-mails antigos que não aparecem na primeira página Então neste caso teremos que ir procurá-los um por um. Existe uma maneira que pode facilitar essa tarefa para nós.

Como excluir e-mails muito antigos do Gmail

Quando não limpamos nosso computador, temos que procurar todos os e-mails muito antigos que queremos excluir. Porém, existe um sistema que nos facilita essa tarefa: vamos ao Gmail e clicamos no ícone cardápio Que está localizado próximo à barra de pesquisa. Nesse pontoOu entramos em um período de tempo que nos interessa Talvez até Nome Futuro o contente E aMeta. Desta forma teremos emails agrupados de acordo com estes critérios (Aqui você pode aprender como excluir e-mails enviados por engano).

Com apenas um clique você pode excluí-los todos sem precisar procurá-los um por um. Mas também existe a possibilidade de criar um arquivo Purificador O que exclui automaticamente e-mails antigos, especificando o período de tempo, bem como o assunto e os destinatários. praticamente Habilitamos a exclusão automática de e-mails antigos. Não esqueçamos de sempre esvaziar nossa lixeira para excluí-la permanentemente.