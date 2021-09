O novo show da Sony em setembro! – Multiplayer.it

Sony Apenas nestes minutos anunciando o novo PS5 PlayStation Show, ou uma apresentação inteiramente dedicada ao PlayStation 5, com anúncios, trailers e notícias sobre os jogos que chegam ao console, que acontecerão em dados Em 9 de setembro de 2021 às 22:00.

Portanto, deve representar o tão esperado PS5 PlayStation Showcase Mostrar evento Summer by Sony, que até agora tem pulado a maioria dos eventos típicos do mercado de videogames, como a E3 e a Gamescom, para continuar sua política de apresentações dedicadas e independentes.

será o assunto do eventoPróximos jogos neste outono e além”, Segundo a Sony, então podemos esperar apresentações não só de títulos já anunciados, mas também de novidades absolutas, muito provavelmente.

O show vai durar aprox. 40 minutos, está se comunicando com a empresa e dará a oportunidade de ver algo sobre os jogos em desenvolvimento no PlayStation Studios e outras equipes, portanto, é provável que esses títulos sejam de grande interesse no cenário do PS5. A Sony também anunciou que não estará presente na “próxima geração de PlayStation VR‘, que obviamente encontrará espaço na próxima consulta.

Deve-se notar que a Sony, para a ocasião, não parece estar usando o formato clássico de condição de jogoPortanto, este show deve se apresentar como algo diferente e mais parecido com o primeiro show PS5 que subiu ao palco para apresentar o novo console.

em que Conteúdo Para o evento, é difícil fazer previsões precisas, pois já faz muito tempo que a última apresentação pública da Sony e as notícias em potencial se acumularam. Após o adiamento oficial da Horizon Forbidden West para 2022 com a nova data anunciada na Gamescom 2021, bem como os atrasos anunciados para God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, antecipamos potenciais surpresas no final de 2021, bem como possíveis atualizações Acima, em particular, talvez, está um videoclipe sobre o jogo de ação Sony Santa Monica.

Assim, a data está marcada para 9 de setembro de 2021 às 22h00 na Itália, com o evento a ser transmitido ao vivo pela Sony através de seus canais sociais, além disso é claro que Seguido diretamente por Multiplayer.itTraduza e comente em tempo real, não perca!