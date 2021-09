Jogo grátis anunciado em 9 de setembro de 2021 – Nerd4.life

Depois de disponibilizar o endereço gratuito do PC hoje, Loja de jogos épicos Anuncie no dia seguinte jogo grátis Que estará disponível para download na próxima semana. A partir de 9 de setembro de 2021, será possível fazer o download Abrigo.

A proteção é um jogo Gerenciamento de Sobrevivência Tem uma história profunda e emocional. Os jogadores terão a tarefa de proteger 4 membros de uma família que, após o apocalipse, encontrou um abrigo subterrâneo abandonado.



Abrigo

“Você está com fome e o medo toma conta de seu peito e, atrás de você, a porta do abrigo se fecha com um golpe. Eu queria que você não precisasse sair, mas você sai de qualquer maneira. Seria mais fácil desistir. Mas não desista. Fadiga, fome e sede. com medo. Em sua mente, ecoa o mantra das razões pelas quais você deve permanecer vivo e por que o faz. Então você ouve um som. “Pai, estou de volta.” O rosto de sua esposa se ilumina quando você abre uma sacola cheia de remédios. Você não precisa dizer a ela como você conseguiu. Aproveite a sua pequena vitória nesse período, que acabou sendo o mais difícil de todos.“

“Sheltered é um jogo de gerenciamento pós-apocalíptico que introduz um novo significado para o termo ‘família’. Com a vantagem que você teve sobre bilhões de vítimas do holocausto nuclear, você precisará reunir o máximo de suprimentos possível ao longo do caminho que o levará a um abrigo subterrâneo que em breve se tornará o novo lar para você e sua família.”, Diz o resumo oficial do jogo.Se quiser saber mais, recomendamos que leia a nossa crítica sobre Sheltered.

Diga-nos, o que você acha de jogo grátis semana que vem?

Também aqui está o jogo gratuito para PC da Epic Games Store, disponível a partir de hoje, 2 de setembro de 2021.