“Uma nova opção apenas para smartphones Samsung”

As últimas notícias do WhatsApp não foram nada apreciadas pelos usuários, que se aglomeraram nas redes sociais para criticar as escolhas feitas pelo grupo.

de novo para O WhatsApp É um grande buraco na água, onde os usuários do popular aplicativo enlouqueceram nas redes sociais. É difícil não entendê-los, pois prometiam notícias importantes Mas – até agora – a situação é mais complexa do que se possa imaginar.

Leia também >> WhatsApp está no limbo até o pescoço: as últimas notícias desastrosas, é a fuga dos usuários

WhatsApp: ainda é um erro do Facebook

Apesar de todas as novidades anunciadas nas últimas semanas, WhatsApp conseguiu cometer um grande erro; O que é algo que pode custar caro aos usuários, como aconteceu recentemente. Na verdade, muito do WhatsApp mudou para o Telegram Depois do erro que cometi em relação aos novos termos de privacidade.

Como se isso não bastasse, hoje em dia eles alimentaram a confusão, avançando da forma mais errônea possível na frente de reserva. Na verdade, não muito tempo atrás, o grupo do Facebook prometeu aos usuários resolver um problema sério: a incapacidade de transferir backups do iOS para o Android e vice-versa.. A opção não é possível devido ao formato diferente em que diferentes sistemas operacionais salvam dados e, acima de tudo, a plataforma de referência – iCloud para Apple e Google Drive para todos os outros dispositivos.

Leia também >> WhatsApp e, finalmente, chats que “desaparecem”: 7 dias e privacidade segura

No entanto, a situação parecia estar em um ponto de inflexão, e o WhatsApp já havia falado sobre uma solução em seu bolso; Já no momento do anúncio, porém, os fãs não ficaram satisfeitos, pois imediatamente conversamos sobre o uso do cabo e a necessidade de um computador. Principalmente o segundo já não é tão óbvio quanto parece, pois muitos não o possuem graças à possibilidade de utilizar outros suportes.

Além disso, as últimas novidades estão relacionadas com a possibilidade de backup apenas se você transferir do iOS para o modelo mais recente da Samsung – série Galaxy Z, Ele também é conhecido como smartphone dobrável. Mas hoje vem outra notícia ruim: No momento, a troca só é possível se você tiver um Samsung com Android 10 ou versão superior. Os usuários imediatamente criticaram a escolha e zombaram do fato de que, a essa altura, a empresa teria primeiro dito que a atualização ainda não estava disponível. Se o WhatsApp ainda puxa a corda, ele pode quebrar e os usuários migrar permanentemente para o Telegram.