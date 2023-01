Aqui está a atualização de janeiro para o sistema operacional: aqui estão as novidades

A lista abaixo lista Log de alterações completo Relacionado à atualização do sistema operacional de janeiro:

Suporte expandido do Play Games para novos modelos de smartphones e tablets.

Novos recursos para apresentar aos usuários novos aplicativos e jogos.

Aprimoramentos que permitem downloads e instalações mais rápidos e confiáveis.

Melhorias no Play Protect para proteger dispositivos.

Várias melhorias de desempenho, correções de bugs e melhorias de segurança, estabilidade e acessibilidade.

Novos recursos para desenvolvedores de aplicativos do Google e desenvolvedores de aplicativos terceirizados. Isso deve aumentar o suporte para serviços de desenvolvedor relacionados à conexão.

Como sempre, aqui está a atualização para o Play System É distribuído automaticamente através do servidor do Google.

A oferta começou no ano passado 5 de janeiro nível no mundo todopara recebê-lo corretamente, o dispositivo deve estar equipado com uma extensão Versão 01.23.0 Do Play Services e com Versão 33.5 na Play Store.