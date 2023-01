Android Auto, a nova interface Coolwalk está finalmente disponível para todos

No fim de semana, o Google lançou um A tão esperada atualização do Android Auto O que habilita a nova interface Coolwalk para todos os usuários. A versão mais recente (8.7) também inclui vários novos recursos, incluindo um modo Não Perturbe aprimorado e uma atualização para o Modo Escuro.









A nova interface do usuário lembra muito o Apple CarPlay, em um design gráfico que claramente lembra mais do que o Android. O aspecto mais interessante do Coolwalk é o suporte para tela dividida Sistemas compatíveis com Android Auto, e não apenas nas telas maiores e mais claras que já foram. Os usuários podem ter uma única tela dividida em três informações básicas como navegação, media player e mensagens, com o Assistente que pode sugerir em uma terceira caixa informações e sugestões que podem ser úteis em um determinado momento (destinos no Google Maps, notificações de chegada ou então).





Android Auto, a nova interface distribuída a todos os usuários





A nova interface do usuário surge da necessidade de fazer o Android Auto rodar em sistemas de infoentretenimento em formatos muito diferentes. O serviço do Google já é capaz deAdaptando sua interface a qualquer tipo de tela sensível ao toque, independentemente do tamanho e forma (vertical, horizontal, um pouco estendida). Nesse sentido, o Google foi o primeiro específico Que graças ao Coolwalk, o Android Auto também pode se adaptar a uma largura de 33 polegadas (como a do Cadillac Lyriq) ou 56 polegadas (citando o Mercedes-Benz EQS).

A Coolwalk apresenta também novas funcionalidades que melhoram e agilizam a experiência do utilizador em algumas funcionalidades e melhor implementação do Google Assistant. A nova interface será liberada gradativamente para todos os clientes, e no momento parece não haver como forçá-la em seu aparelho. Ative os novos gráficos gerenciados do lado do servidor para cada cliente e o próprio Google decidirá – como costuma acontecer – quando chegar a hora de expandir a implantação para todos os dispositivos em circulação.

Por enquanto, o Google não forneceu mais detalhes sobre o cronograma, mas o processo deve ser concluído em algumas semanas. Lembre-se, uma nova interface de usuário do Android Auto era esperada para o verão passado e foi anunciada no Google I/O 2022.