O componente de tiro também é desenvolvido com a ajuda do programa id – Multiplayer.it

Redfall Terá um componente arqueiro Mais desenvolvido e substancial em comparação com o que poderia ter sido visto nos jogos Arkane anteriores, de acordo com o diretor Harvey Smith em uma entrevista recente publicada pela GamesRadar, da qual surgiu que a equipe também foi capaz de explorar Ajuda do programa identificador.

Entre outras declarações recebidas da entrevista em questão, há também o fato de que Redfall está olhando mais para Far Cry do que Left 4 Dead, fazendo acima de tudo com um grande mundo aberto para explorar e interagir, mas em termos de jogabilidade mais especificamente, Arkane queria estudar especificamente a dinâmica do jogo de tiro mais clássico.

De acordo com Smith, Redfall tem “mais elementos de tiro” do que a construção de simulação imersiva que vimos nas produções anteriores de Arkane no passado, embora muitos elementos ainda façam Toque Um híbrido entre diferentes propriedades. “Embora seja verdade que este jogo está mais próximo de um jogo de tiro do que qualquer coisa que fizemos no passado, muito da diversão vem dos poderes do herói”, disse Riccardo Bari, diretor criativo.

Se você prefere usar a sinergia de Remy e Jacob juntos ou jogar sozinho – Usar poderesBarry explicou que combinar esses elementos e fazer a progressão do personagem é uma parte muito boa da diversão. Atirador dinâmico.

Para alcançar esse resultado, a Arkane recorreu a colegas especialistas na área de FPS: id Software. a Autores de DOOMArkane, que já estava particularmente próximo da equipe há algum tempo como parte do grupo Bethesda antes mesmo de todos se juntarem à galáxia do Xbox Game Studios, ajudou Arkane a melhorar alguns aspectos do componente de tiro: “Há uma certa quantidade de trabalho que tem a ser levado em consideração para atingir um certo nível de qualidade para o atirador, porque inevitavelmente o jogo será comparado a outros expoentes do setor se as armas não tiverem a sensação certa”, explicou Barry. “Recebemos muitos comentários de nossos colegas; desenvolvedores que trabalharam em DOOM vieram até nós e nos deram muitos comentários muitas vezes, coisas assim, e estamos muito felizes com os resultados.”

Lembre-se, depois de ser adiado de 2022 para 2023, Redfall ainda não tem data de lançamento, mas vários rumores apontam recentemente para maio de 2023, tendo previsto anteriormente um lançamento para março de 2023.