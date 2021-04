Novo golpe de SMS drena contas correntes: seja qual for

Uma nova mensagem de texto fraudulenta esvazia a conta de muitos italianos: descubra do que estamos falando e como se defender

Hoje em dia, quase todas as pessoas possuem uma conta corrente, o que, por diversos motivos, se tornou de extrema importância. No entanto, muitas vezes, existem piratas e fraudadores dispostos a despejar o dinheiro depositado. Este último não pode atacar as organizações diretamente, portanto o faz com usuários que são, em sua maioria, pessoas que não têm muita experiência a nível técnico e / ou tecnológico a este respeito, um novo foi relatado nas últimas horas Golpe de SMS Passei por um contato oficial antes Banco Intesa San Paulo.

Intesa Sanpaolo sms-scam, detalhes

A metodologia que os bandidos usam éAtaque de phishing, Permitindo que usuários, sem saber, atribuam seus dados a terceiros.

Se sim, é um mensagem curta Disfarçado de contato oficial do banco Intesa San Paulo Que avisa sobre o banimento da conta corrente a ser resolvido clicando no link anexo.

“Prezado cliente, o acesso à sua conta foi restrito. Bloqueie sua conta no seguinte: (link). Atenciosamente, Intesa San Paolo.”

O link aponta para uma área de cliente falsa na qual você deve inserir seus dados privados e de conta, que em breve serão esgotados. Para se defender, basta não dar crédito a cartas suspeitas, pois tais comunicações e esse modus operandi não são típicos de bancos reais. Algo já foi vítima da armadilha, você deve denunciá-lo polícia.