JK Rowling responde ao pedido de boicote do jogo – Multiplayer.it

JK RowlingPela primeira vez, Rafik comentou boicote para Legado de Hogwarts, ligado às acusações de transfobia do escritor. Agora, JK Rowling disse sua opinião com base em um comentário do escritor/YouTuber/diretor Jesse Earle.

Jesse EarlEm um tweet, ele disse: “Não guardarei rancor de ninguém por seu amor por obras antigas ou coisas que já possuem e encontram conforto. Eu possuo os primeiros nove filmes e todos os sete livros. Mas todo apoio contra algo como Hogwarts O legado é prejudicial.”

JK Rowling disse: “Estou profundamente desapontado por Jessie Earle não perceber que ‘pensamento puro’ não é compatível com possuir qualquer coisa relacionada a mim. Pessoas verdadeiramente justas não apenas queimarão seus livros e filmes, mas sua biblioteca local, qualquer coisa que tenha uma coruja e seus cachorros de estimação.”

em um segundo tweetrelata um comentário de outro usuário (JK Rowling não mostra quem é o autor), que escreveu: “Se você tem DVDs ou livros, viva sua vida. Você já comprou e já pagou por eles. Você pode lê-los em seu lazer, ninguém precisa.” Saiba disso. Mas não transmita filmes, não compre mercadorias e não compre brinquedos.”

para qualquer Livros de JK Rowling: “E quanto a isso, estou perdido. Esse cara realmente apóia a leitura de livros porque ‘ninguém precisa saber’. Você está bem em ficar bêbado e citar algo por engano, filho.” Em público “Não vai te salvar quando a polícia vir suas meias da Lufa-Lufa.”

JK Rowling Ele não postou nenhum outro tweet sobre o assunto no momento da escrita.

nos lembramos disso Legado de Hogwarts Disponível a partir de 10 de fevereiro de 2023 no PC, PS5 e Xbox Series X | S. As versões para PS4 e Xbox One chegarão em 4 de abril de 2023. A versão para Switch estará disponível em 25 de julho de 2023.