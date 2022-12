Tornou-se o segundo jogo de PS5 mais bem avaliado no Metacritic – Multiplayer.it

Quais são os jogos mais bem avaliados em Metacritic para PS5? Até alguns dias atrás, poderíamos facilmente ter respondido a Elden Ring e God of War Ragnarok (não surpreendentemente, os dois principais candidatos ao GOTY do The Game Awards). Mas agora, um jogo “velho” surgiu para mudar as coisas. The Witcher 3 na versão PS5 superou God of War Ragnarok Tornou-se o segundo jogo PS5 com melhor classificação no Metacritic.

Especificamente, no momento em que escrevo esta notícia, Elden Ring e The Witcher 3 Wild Hunt Edição Completa Ambos com 96 em 100. God of War Rganrok, por outro lado, é 94 em 100. Os votos para o último estão claramente inseridos agora, enquanto os votos para The Witcher 3 podem não ser finais ainda: no entanto, é É difícil para ele perder mais de dois pontos em média agora.

A face longa desta versão completa não é surpreendente, pois é um atualização gratuita Para quem possui o jogo e inclui muitos novos gráficos e conteúdo. No PS5, também há funções exclusivas do DualSense, suporte para áudio e atividades 3D.



Cirilla e Geralt tem uma alta classificação no Metacritic

Em nossa análise de The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, deixamos claro para você: “Mais do que um simples patch de próxima geração, para não mencionar um relançamento: esta versão de The Witcher 3: Wild Hunt é do CD Projekt RED. responder à necessidade de uma ‘Edição Definitiva’ da sua obra-prima. Algo que permanecerá anos e anos como prova da maior aventura de Geralt de Rivia, útil por exemplo para receber de braços abertos todos aqueles que se encontram a fixar o título depois de conhecerem o Witcher da série de TV. Poderíamos ter feito mais? Possivelmente, mas foi necessário intervir adequadamente. Extremamente abrangente no código do jogo que remonta a 2015. Você provavelmente verá um remake leve em anos, mas até então isso será a melhor versão possível de The Witcher 3, obra que ainda hoje consegue brilhar de forma estonteante entre seus rivais mais competitivos, os diretos.”

Por fim, também deixamos nossa análise de God of War Ragnarok.