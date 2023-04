Lexus LC 2024 está chegando: as principais novidades

Com o ano modelo 2024 A chegada de uma série de inovações Lexus LC, tanto na versão coupé como na versão descapotável (cabrio). Além de uma série de atualizações, foi Também é apresentada a exclusiva Ultimate Edition que focam mais no luxo. A produção do Lexus LC MY 2024 começará em maio, enquanto a Ultimate Edition entrará em produção em setembro. Nas concessionárias europeias, os novos modelos chegarão no final do ano. Os preços para o mercado italiano ainda não foram anunciados. No entanto, lembramos que o modelo atual começa em 124.000 euros.

Quanto às partes externas, elas foram apresentadas Duas novas cores Para os modelos cupê e conversível: Hot Blue Contrast e Acoustic Copper. Além disso, eles vêm Novas rodas de liga leve de 20 e 21 polegadas. No entanto, as principais novidades estão presentes no interior do Lexus LC MY 2024. Aliás, a marca japonesa Sistema de infoentretenimento atualizado Que, por enquanto, pode ser invocado tela de 12,3 polegadas (anteriormente 10 polegadas). Para facilidade de uso, a tela de 86 mm é colocada perto do motorista. Obviamente, não faltam suporte para Apple CarPlay e Android Auto. O assistente de voz também foi melhorado.

A Lexus reorganizou a consola central onde agora se encontram os comandos de gestão do novo sistema de som Mark Levison de 13 altifalantes. Com o ano modelo 2024 também vem um novo estofamento interno. Também novo para sistemas de assistência ao motorista. Para todos os modelos LC, mais recursos foram adicionados ao pacote Sistema de Segurança Lexus +. Especificamente, o sistema de pré-colisão (PCS) agora também possui detecção diurna de ciclistas. Além disso, a operação dinâmica do radar para controle de cruzeiro e orientação de emergência foi aprimorada. READ Designer compartilha protótipo de pacote de jogos estranho que a Sony rejeitou - Nerd4.life Com o ano modelo 2024, a Lexus também fez uma série de melhorias na configuração e manuseio do veículo Caixa automática de 10 velocidades. Quanto à mecânica, as variantes equipadas com o powertrain híbrido podem contar com uma bateria mais eficiente que permite o arranque mais rápido do motor elétrico. Como alternativa, os modelos equipados com V8 possuem um modo de direção especializado que desativa o controle de tração, permitindo que os motoristas desfrutem do drifting.