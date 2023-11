Electronic Arts: a aquisição da Activision pela Microsoft é uma coisa boa para a indústria

Wilson adicionou isso na mesma entrevista A EA pode se beneficiar desproporcionalmente Desde a aquisição, é hoje uma das poucas grandes empresas independentes do setor.

“Acho que a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft é uma coisa ótima”, disse Wilson em entrevista à CNN. “Isso significa que uma das maiores empresas do mundo continuará a investir em nossa indústria para nos ajudar a desenvolvê-la ao longo do tempo.”

Na sua opinião, esta operação de 69 mil milhões de dólares mostra que os grandes gigantes globais estão prontos para investir Enormes quantidades de dinheiro no mercado de jogos e potencializar seu crescimento.

EA não descarta adquirir outros estúdios

Wilson também foi questionado se seria possível adquirir a Electronic Arts no futuro. O CEO ignorou sutilmente a pergunta e, em vez disso, falou sobre ela Potenciais aquisições de estudos Por parte da empresa, é uma possibilidade que não descarta se existe oportunidade e se ela pode gerar benefícios.

“Por mais que haja oportunidades para nós, obviamente iremos avaliá-las”, explicou Wilson. “Seja adicionando novos IP, novas equipes, novas tecnologias ou aumentando nossa capacidade de aumentar o número de pessoas em nossa infraestrutura e seu valor.”

Em maio, um relatório publicado por Puck e confirmado por Kotaku disse que a EA procurou iniciar uma fusão com a NBCUniversal e entrou em negociações com potenciais compradores, incluindo Disney, Apple e Amazon, para a aquisição. Os rumores não foram completamente desmentidos pelo CEO Wilson, que comentou que a EA “não poderia estar numa posição mais forte” e que é “a maior editora independente do mundo”.