Chegaram as primeiras ferramentas GPT do Copilot: são gratuitas

A Microsoft começou a integrar GPTS Na versão gratuita do co-piloto. O lançamento está em andamento e, para alguns, o novo recurso já está disponível. Para acessá-lo, você não precisa usar o navegador Edge ou autenticar-se com sua conta. Vamos ver do que se trata.

Copilot: GPTs também para a versão gratuita

O Grupo Redmond confirmou ao conselho editorial Windows mais recente Que o recurso não será uma oferta exclusiva para quem tem assinatura Pro e que está pronto para uso Ampla distribuição. O site postou a captura de tela visível abaixo.

Atualmente, os GPTs disponibilizados aos usuários consistem em módulos capazes de fornecer suporte direcionado a atividades como Crie a imagem Começando com um prompt de texto (por meio do designer e aproveitando os recursos do modelo DALL E 3 da OpenAI), para Planejando uma viagempara encontrar e preparar Receitas para fitness.

A Microsoft anunciou a intenção de introduzir outros programas durante as próximas semanas, com o objetivo de implementar tarefas específicas. Na verdade, cada um destes Agentes de inteligência artificial Personalize a experiência que o Copilot já oferece, através de um conjunto de competências e conhecimentos específicos.

Como criar GPTs usando o Microsoft Copilot

Quem possui um Inscreva-se para profissionais (Anunciado na semana passada e oferecido na Itália por um preço mensal de 22 euros) Ele pode criar e personalizar seus próprios pontos GPT. O método é semelhante ao introduzido pela OpenAI ao lançar a loja GPT. O processo pode começar fazendo uma pergunta direcionada ao Copilot e, em seguida, é organizado em etapas que incluem o upload de um conjunto de dados e outras ações.

Continuando no assunto, o grupo Redmond confirmou, mais uma vez no site WindowsLatest, sua intenção de continuar fornecendo acesso ao modelo Turbo GPT-4 Através da versão gratuita do seu assistente, mas apenas nos períodos em que não há pico de pedidos.

A oferta para você hoje é…

Seu Wi-Fi está lento? Nunca jogue a 60fps? Você paga um preço diferente pela sua internet todo mês?

Você descobre Fibra virgem! A Fibra mais rápida, sem telefone fixo, disponível hoje a um preço especial (e proibido!).Descubra aqui!

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.