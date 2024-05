O novo design do WhatsApp está chegando ao Android e iOS, e é mais simples com um modo escuro mais escuro

Whatsapp Anunciar a implementação de um Uma importante reforma visual para seus aplicativos iOS e Android, que agora tem um visual mais moderno e menor. Os novos recursos estão sendo lançados em ambas as plataformas móveis para usuários que executam a versão mais recente do cliente e devem chegar a todos nos próximos dias.









Com a nova reformulação, o WhatsApp tenta tornar mais coesa a experiência de uso do serviço nas plataformas móveis Google e Apple, com A tela inicial parece mais limpa de qualquer maneira. Os ícones e widgets também foram atualizados com um design mais refinado e preciso, novas animações de chat e fundos foram introduzidos, com 35 novos painéis que ampliam as possibilidades de personalização do app.





WhatsApp anuncia nova reformulação no iOS e Android

Uma das mudanças mais importantes diz respeito Modo escuro no Android, que agora usa um nível de cinza mais profundo do que as versões anteriores, aumentando o contraste e a legibilidade. Uma novidade que não só melhora a aparência estética geral, mas também reduz a fadiga ocular em condições de pouca luz, tornando a experiência do usuário mais confortável e agradável.









O redesenho também inclui mudanças funcionais para melhorar a facilidade de uso: no Android encontramos uma nova versão nativa da barra de abas, colocada na parte inferior para simplificar seu uso; No iOS, o envio de fotos e vídeos foi simplificado com um novo layout para anexos, não mais em tela inteira, permitindo que os usuários acessem facilmente conteúdos como mídia, pesquisas e documentos. Ambas as versões agora são oferecidas filtros de bate-papo, Isso torna mais fácil encontrar conversas anteriores.









segundo WhatsApp, esta nova direção de design foi cuidadosamente estudada e testada com usuários de pré-visualização para garantir a melhor experiência de usuário possível. Mencione as atualizações no design Atualmente está sendo implementado e estará disponível para todos os usuários do WhatsApp em iOS e Android nos próximos dias.