PlayStation Store: jogos abaixo de 3 euros para PS4 e PS5, ofertas imperdíveis para meados de setembro

durante Loja PlayStation Há várias vendas acontecendo em meados de setembro de 2023 e, entre as milhares de ofertas, uma série de jogos também está disponível a preços baixíssimos. Aqui estão algumas recomendações Jogos abaixo de 3 euros para PS4 e PS5. Você pode encontrar todas as promoções aqui.

Vamos começar com The Talos Principle, um jogo de quebra-cabeça em primeira pessoa com um toque filosófico. É um dos melhores jogos do gênero dos últimos anos e sua sequência chegará no final de 2023. Portanto, este é o momento perfeito para descobrir este jogo caso ainda não o tenha feito: Se você é fã de jogos de quebra-cabeça estilo portal, você não deve perder. Também inclui a expansão Road to Hell. O que sozinho 2,99 euros.

Se preferir algo um pouco mais assustador, pode optar por Remothered: Broken Porcelain, que é a sequência de Tormented Fathers. É um thriller psicológico e uma história de terror de sobrevivência baseada em furtividade. Não foi bem recebido pela imprensa, inclusive por nós, mas só isso 2,99 euros Talvez seja hora de voltar atrás.

Sempre dentro 2,99 euros Você pode encontrar One Piece Pirate Warriors 3, para fãs da saga Oda e para todos aqueles que começaram a descobrir os personagens da Tripulação do Chapéu de Palha através da série Netflix. É um jogo de ação musou onde temos que derrotar grandes grupos de inimigos utilizando os poderes especiais de diferentes personagens. A história é original e nos leva da vila de Foosha ao reino de Dressrosa, controlado pelo malvado Donquijote Doflamingo.

Para quem ama souls, você pode encontrar Mortal Shell: Enhanced Edition para PS4 e PS5 em 2,99 euros. É um jogo de ação no qual podemos assumir o controle dos Shells, guerreiros com armas e armaduras únicas, que nos permitem escolher entre diferentes estilos de luta enquanto exploramos o mundo do jogo e derrotamos chefes.