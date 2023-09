Xbox: Novos consoles em 2028 A Microsoft poderia ter como alvo diferentes modelos e uma abordagem “flexível”.

A possível data de lançamento do novo Xbox já vazou nos últimos meses, sempre no mesmo contexto, mas neste caso a questão é mais detalhada. A ideia de lançar para 2028 foi divulgada durante um entrevista Aconteceu em maio de 2022, entre vários executivos de alto escalão da Microsoft, como o CEO Satya Nadella, a CFO Amy Hood e o presidente da Microsoft Gaming, Phil Spencer.

Um dispositivo fixo ou diferentes modelos de Xbox?

Phil Spencer, presidente do Xbox

Em resposta a uma pergunta sobre se será adotado hardware fixo ou um sistema diferente, o vice-presidente de experiências imersivas, Anuj Gosalia, disse: “Uma coisa que os consoles têm a seu favor é que eles fornecem indicadores muito claros, como Almofadas de alvo Para desenvolvedores, graças aos kits de desenvolvimento”, que sugere avaliar a abordagem tradicional com dispositivos fixos.

No entanto, o vice-presidente do ecossistema de jogos, Kevin Gammill, respondeu, dizendo: “Já iniciamos esse caminho com o Xbox One e o Xbox One Windows”. Com isto, o CEO parece querer dizer que a Microsoft pretende continuar com a proposta que consiste em Modelos com características diferentesmesmo que pertençam à mesma geração em termos de compatibilidade.

“Também precisamos ser mais flexíveis no avanço do 10G, mas também dar aos desenvolvedores a capacidade de fazer isso Aproveite as habilidades únicas Não está claro como isso pode ser alcançado, mas parece que a Microsoft pretende desenvolver uma estratégia “flexível” para o novo hardware Xbox a partir de 2028.