33% de desconto torna a compra obrigatória

Samsung Galaxy A34 5G: O melhor produto que você não deve perder

Quando se trata de desempenho e recursos de ponta, o Samsung Galaxy A34 5G sabe como impressionar. Com ele Tela AMOLED de 6,6 polegadasMergulhe em uma experiência visual deslumbrante, com cores vibrantes e detalhes nítidos que farão você dizer “uau” a cada toque. E não termina aqui! obrigado pelo Taxa de atualização de 120 Hztoda a animação na tela ficará mais fluida que a coreografia e você só poderá olhar para o celular só para apreciar a beleza de seus movimentos.

Mas não pense que o Galaxy A34 5G é apenas uma beleza estúpida. Dentro dele bate um coração forte: SoC Mediatek Dimensão 1080. Isso significa que você pode desfrutar de um desempenho rápido e suave, seja você um jogador ou um entusiasta ultraprodutivo. E não se preocupe com a duração da bateria! Graças à sua bateria generosa 5000mAhvocê pode manter seu Galaxy A34 5G ligado por horas e horas, sem ter que procurar freneticamente por uma tomada como se fosse o tesouro da Atlântida.

Mas vamos ver a câmera! Com câmera principal de 48 megapixelsCom ele, você poderá tirar fotos de alta qualidade que envergonharão até os profissionais da fotografia. Então prepare-se para capturar cada momento com incrível clareza e precisão. E não vamos esquecer Potência 5G! Agora você pode desfrutar de velocidades de conexão extremamente rápidas, baixar e enviar arquivos em um piscar de olhos e desfrutar de streaming de conteúdo HD sem problemas. Você está pronto para experimentar a conectividade tão rapidamente que sentirá como se tivesse um jato no bolso!

E se você acha que o Galaxy A34 5G vai te surpreender com seu desempenho, pense novamente. E este dispositivo também Certificado IP67O que significa que está protegido contra poeira e pode resistir à água até uma profundidade de 1 metro por até 30 minutos. Assim, você pode levá-lo para qualquer lugar, até no chuveiro, se for um verdadeiro amante da música com uma acústica perfeita.

Resumindo, se ainda não compreendeu, está perante uma oferta muito competitiva que lhe permite comprar Samsung Galaxy A34 5G Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento Preço inacreditável 317 euros Com uma economia de 33% em relação ao preço de tabela. Graças ao Amazon Prime você pode obtê-lo rapidamente e sem custos adicionais de envio, enquanto com o Cofidis você pode pagar em convenientes parcelas sem juros.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.