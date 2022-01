«Fragmentos nas próximas 24 horas» – Corriere.it

A partir de Carlotta Lombardo

O porta-aviões, que pode transportar cargas de até 24 toneladas, sofreu um acidente em grande altitude. Especialista: A possibilidade de que alguém seja ferido ou prejudicado é remota, mas está presente. Passado chinês

Em 27 de dezembro, a Rússia lançou um míssil Angara-A5 de um míssil Plesetsk Cosmodrome na região de Arkhangelsk. Um foguete porta-aviões, capaz de transportar cargas úteis de até 24 toneladas em órbita, perdeu o controle dele e pode muito bem ser Partes que estão programadas para serem depositadas na atmosfera da Terra nas próximas 24 horas. O que disseram os especialistas da Agência Espacial Européia (ESA). Ele certamente chegará aqui nas próximas 24 horas, mas como ninguém sabe, pois nas próximas horas haverá várias revoluções pelo mundo, conforme explicou a CNN Holger Kraj, chefe da divisão de detritos da Agência Espacial Européia.

O míssil perdeu o controle O lançamento foi usado para testar um estágio superior do foguete, Um estádio de nova geração chamado PercyMas a tentativa não saiu como planejado. Uma vez em órbita, o Angara-A5 perdeu o controle e voltou para a Terra. O Comando Espacial dos Estados Unidos – que acompanhou o retorno do míssil – disse que o míssil reentrou na atmosfera da Terra sobre o Oceano Pacífico Sul, mas não conseguiu determinar exatamente onde os destroços haviam caído. A maioria dos detritos espaciais queima na reentrada na atmosfera da Terra e representa um risco muito pequeno para os humanos, pois pedaços maiores, se pousarem em áreas povoadas, podem causar danos. O lançamento do Angara-A5 é o segundo lançamento desse tipo de míssil de próxima geração; Outros estão planejados para o verão. READ Miyazaki revelou os motivos do adiamento

perigo potencial No entanto, de acordo com Kraj, o míssil russo está viajando atualmente a uma velocidade de 7,5 quilômetros por segundo, e o possível cinturão de queda de destroços está a cerca de 63 graus ao norte e ao sul do equador. Embora a possibilidade de estilhaços atingir alguém ou danificar algo seja muito remota, O perigo está aí e não podemos ignorá-loEle adiciona. Em maio passado, a NASA criticou a China por sua falta de padrões de responsabilidade quando um grande fragmento de um foguete 5B da Longa Marcha caiu no Oceano Índico. Cragg acredita, porém, que os fragmentos do porta-aviões russo que poderiam atingir a Terra, após queimar o resto da massa em atrito com a alta atmosfera, são menores que os fragmentos de um míssil chinês.

Imitação de míssil chamada Tanja No norte da Rússia, na região de Arkhangelsk, fica a Arena Espacial Plesetsk (180 km ao sul da capital). Foi construído em 1957 e continua a ser a única base espacial operacional na Europa. Na maior parte, pequenas espaçonaves (como satélites meteorológicos) são lançadas de Plesetsk, e sistemas de mísseis são testados aqui. No total, mais de 1.600 lançamentos de mísseis foram realizados desde a era soviética e 13 sistemas de mísseis foram testados. Os funcionários do Cosmodrome têm uma tradição interessante: antes de lançar um foguete, escrevem nele o nome de Tanya, que, segundo a lenda, era o nome da garota de um dos soldados soviéticos nos primeiros lançamentos.

Programa China Enquanto isso, a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, China, informou que a China concluirá a construção de sua própria estação espacial em 2022. A agência disse em uma conferência recente que o país asiático realizará mais de 40 lançamentos espaciais este ano, incluindo mais voos espaciais tripulados. Em projetos para 2022. O programa prevê o lançamento de dois aviões de carga, duas espaçonaves Shenzhou e duas unidades de laboratório para a futura estação espacial chinesa até o final do ano. Outras missões relacionadas à estação espacial incluem encontros em órbita e acoplamento, atividades extraveiculares e reentrada de espaçonaves. Além disso, em 2022, o foguete Longa Marcha-6A fará seu primeiro vôo.