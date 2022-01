Outlet cut no PS5 em 2022, de acordo com Tom Henderson – Nerd4.life

Também há The Last of Us 2: Edição do Diretor para ele PS5 Chegada no contexto 2022, novamente de acordo com o insider / jornalista Tom Henderson que recentemente relatou vários detalhes sobre possíveis projetos futuros da Naughty Dog este ano, também apontando para uma versão revisada e corrigida de The Last of Us 2 com uma possível atualização para a próxima geração.

De acordo com a nova direção agora definida para os jogos da Sony, The Last of Us 2 deve, portanto, receber sua própria versão do diretor, ou o processo que levou outros jogos a ganharem a sua.Upgrades de próxima geração e novo conteúdo Para relançar o título de uma nova maneira. De acordo com Tom Henderson, que também falou sobre o próximo The Last of Us Remake and Factions em 2022, tal operação será especialmente lucrativa quando a série de televisão The Last of Us for lançada, em produção na HBO.

“Acho que o objetivo geral é capitalizar o hype em torno do programa da HBO também, então veremos o que acontece”, explicou Henderson, que também acrescentou outra motivação potencial para incluir este projeto adicional no PS5 e PS4. agora, então veremos! “

De acordo com Henderson, o lançamento de The Last of Us 2: Director’s Cut perto de The Last of Us Remake e o jogo multiplayer em Factions preencherá o vazio que poderia ser criado caso isso acontecesse. God of War Ragnarok atrasou Para o primeiro trimestre de 2023, que atualmente é apenas especulação do jornalista, mas que faz sentido a ideia de focar vários assuntos desta natureza no outono de 2022.

Por outro lado, o próprio Neil Druckman confirmou recentemente que “múltiplos projetos” estão em desenvolvimento na Naughty Dog, então pode haver espaço para todos esses próximos títulos, também considerando como Director’s Cut pode exigir menos recursos do que um jogo inteiramente novo, é claro. .