Trailer mostra tribos do oeste proibido – Nerd4.life

Sony e Guerrilla Games lançaram um arquivo novo trailer A partir de Horizonte proibido oeste personalizado para diferente tribo que vivem no Oeste Proibido e sobre os quais Aloy aprenderá durante sua nova aventura.

A população mundial imaginada pelos jogos de guerrilha é dividida em tribos, cada uma com sua história e tradições próprias. No vídeo, que você pode assistir no player acima, descobrimos mais detalhes sobre as culturas tribais que habitam o Oeste Proibido, região que Aloy vai explorar em sua nova aventura.

O vídeo apresenta os antigos conhecidos, os Osram, cujos membros são famosos por serem grandes construtores, inventores e bebedores, e os Karga que guardam a fronteira com o Oeste Proibido. Por outro lado, os Otaru vivem em Kantoboro, uma tribo pacífica que, apesar de si mesma, tem que lidar com uma praga vermelha que se espalha pelos campos e destrói toda a vida.

No extremo oeste, encontramos os Tenakth, um povo formado por três clãs diferentes que dominam muitas terras. No passado, eles lutaram entre si, mas agora eles concordaram em uma trégua para enfrentar uma nova ameaça: Regalla e seus rebeldes, capazes de assumir o controle das Máquinas. O filme termina com uma sugestão de uma tribo externa mais perigosa e a busca de segredos nas terras do Oeste Proibido.

Horizon Forbidden West estará disponível exclusivamente para PS5 e PS4 a partir de 18 de fevereiro de 2022. Se este vídeo não foi suficiente para você, aqui está nosso trailer de jogo muito perigoso Aspidente Championship.