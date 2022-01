Analista diz que está em desenvolvimento e pode ser lançado em 2022 – Nerd4.life

Com o início do novo ano, GamesIndustry.biz propôs um novo artigo em que as previsões de celebridades são coletadas. Analistas no mercado de jogos. Entre outros, o Dr. Serkan Tutu, CEO da Kantan Games, também apareceu. O homem, depois de lembrar ao público as previsões do ano anterior (e enfatizar que havia adivinhado praticamente todas as previsões), afirmou que Mario Kart 9 Ele está em desenvolvimento e um anúncio pode ser feito em 2022.

Especificamente, Toto afirmou: “Sei que Mario Kart 8 Deluxe ainda está vendendo bem no Nintendo Switch, mas … Mario Kart 9 Está em pleno desenvolvimento (e incluirá uma novidade interessante) e a Nintendo poderia apresentá-lo com um teaser no início deste ano. ”



Mario Kart 8 Deluxe Track

Toto continua falando sobre o lado também Smartphone De N: “No celular, a Nintendo não disse muito após o lançamento de Mario Kart Tour em 2019, mas acho que 2022 será o ano para outro IP popular chegar ao smartphone.”

Em seguida, Toto menciona que Mario Kart 9, aparentemente um nome não oficial, está em desenvolvimento. Isso vai de mãos dadas com um boato semelhante, que afirma que o jogo pode ser chamado de “Crossroads” e pode incluir muitos endereços IP diferentes. Seria esta a “novidade interessante” sugerida pelo analista?

Por enquanto, isso é apenas um boato, claro, mas Toto tem um passado positivo em termos de expectativas, então vale a pena considerar o que ele disse.