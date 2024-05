Phil Spencer foi defendido pelo ex-Blizzard Mike Ybarra contra o fechamento de alguns Xbox Game Studios

Ex-diretor de Microsoftbem como o ex-presidente da Blizzard Mike YbarraEle defendeu publicamente o chefe da divisão de jogos da Microsoft Phil SpencerRessaltando que certamente será afetado humanamente pela decisão de fechar muitos estúdios de jogos Xbox e, portanto, não merece as críticas que está recebendo.

“Estou vendo muitas críticas dirigidas a Phil pelos anúncios do Xbox hoje.” Mas eu o conheço e sei o que ele provavelmente está passando”, começou Ybarra em uma postagem no Ed.

Não estou tentando defender as decisões tomadas. Acho que todos nos encontramos em situações difíceis e inesperadas (certamente eu também). Faz parte um trabalhoAlém de assumir a responsabilidade pelos resultados alcançados. Mas ele é uma boa pessoa e se preocupa profundamente com o processo criativo e com os desenvolvedores. Esta é minha experiência direta. Trabalhei em estreita colaboração com ele por mais de 8 anos e o conheço há mais de 24 anos.”