Apartamento luminoso e jovem com terraço, onde tudo é especialmente pensado

Proprietários deste Casa 65 metros quadrados, localizado no bairro Arturo Soria, em Madrid, são dos mesmos autores do projeto. María José de Blas e Rubén Picado, fundadores do estúdio Picado de Blas ArquitetosQueriam desenhar um espaço independente para os seus filhos, Mateo e Candela. Os quatro são arquitectos, e este espaço único, que se encontrava em estado de abandono, representou para eles um desafio na hora de inventar uma casa que reflectisse o espírito do bairro, a abertura ao exterior e a flora que é tão valorizado na cidade. .

A casa fica no último andar de um prédio de apartamentos e tem um terraço público logo acima: “A casa tinha umidade no teto, estava muito degradada e muito escura, por isso a chamamos de ‘a casa’. .’ ‘A caverna’, explicam os arquitetos, que conseguiram uma transformação impressionante com o objetivo inicial de inundar todo o interior com luz e conseguiram. renovaçãoa luz natural passou a ser protagonistaapartamento Graças aos vidros de altura total que ligam a varanda verde ao espaço reservado à sala com lareira e à cozinha linear (por vezes escondida atrás de portas sanfonadas). Naturalmente, esta luz também atravessa a casa na outra fachada graças às janelas abertas nas paredes que dividem o interior, proporcionando transparência e uma visão abrangente do apartamento: “A tipologia é a passagem da habitação, e esta qualidade é aproveitada para gerar as transparências entre a varanda voltada para o oeste e os dois quartos e um vestiário.” Roupas localizadas no leste, além disso, as divisórias entre os espaços são abertas e se movem como móveis”, explicam os autores.

Alberto Amores Montiel As divisórias e móveis de compensado são feitos de compensado Garnica.

Alberto Amores Montiel Os trabalhos de carpintaria foram executados pela Alma Ebanistería e os pavimentos pela Solados de Poligar. Todo o mobiliário da casa foi desenhado por Picado de Blas Arquitectos.

Alberto Amores Montiel Cozinha escondida, projetada por Picado-de Blas Arquitectos. Candela picada de plas luminária de chão. Divisórias e móveis são de compensado e compensado garnica. Sobre a mesa, cerâmica de Fernando Alcalde.

Alberto Amores Montiel Lâmpadas de vela Picado De Plas.

Alberto Amores Montiel Imagem de fundo do Picado de Blas Candela e lareira Eclipse de Picado De Blas Arquitectos. Papel de parede de Nacho Rabadan.

O exterior pode ser visto de qualquer lugar do apartamento, até mesmo do lindo box amplo do banheiro, que fica bem no meio do chão. O mais curioso é que a cor da vegetação da varanda muda com as estações, modificando as tonalidades dos interiores. À noite, a luz exterior é substituída pelo fogo de uma lareira Eclipse e por candeeiros desenhados pela sua filha, Candela Picado de Blas, que muitas vezes transforma a sala multifuncional no seu estúdio de design e arte.

Os móveis são feitos sob medida e especificamente para a casa. Peças que conseguem aproveitar todo o espaço e criar ambientes confortáveis ​​e cheios de natureza. Além disso, a diferença de altura entre um cômodo e outro foi aproveitada para criar guarda-roupas e unidades de armazenamento. Design, tudo isso, com o ar nórdico que amamos e que combina maravilhosamente com luz natural, tecidos ou obras de arte em Candela.

Cobertores para o quarto Manta de lã Tirol-Mona com franjas e espinha de peixe Colcha de musselina de algodão com franjas Xadrez listrado reversível de alpaca e algodão, alambiques

Alberto Amores Montiel Cobertores Azkarai.

Alberto Amores Montiel

