Sexta-feira, 17 (maio) uma data que – no papel – poderia ter sido ainda mais desanimadora Supersticioso Desde o início da viagem até o enfrentamento das travessias. Mas, aparentemente, este não foi o caso dos viajantes que passavam Aeroporto Leonardo da Vinci em Fiumicino que venceu ontem registro Divorciado de Passageiros com 157.870 pessoas passaram No aeroporto romeno em um dia . Vinte e quatro horas de trânsito intenso, com… 978 movimentos totais entre partidas e chegadas Que ligou centenas de destinos ao redor do mundo à capital.

Ader: “Vamos projetar o aeroporto do futuro.”

Um momento de grande alívio Aeroportos de Romaempresa do grupo Mundis Que, além de Da Vinci, também administra o aeroporto J.P. Pastin de Ciampinocomo evidencia a postagem que publicou em suas redes sociais para comemorar o resultado e agradecer “a todos aqueles que contribuíram e contribuem todos os dias com seu trabalho na construção de Fiumicino”. O melhor aeroporto da Europa com mais de 40 milhões de passageiros Ele acenou com a cabeça. “As estações estavam certamente mais movimentadas do que o normal, mas não houve perturbações particulares”. “Esta descoberta importante”, anunciou Durr em um memorando, “junto com”. Prêmios Internacionais de Qualidade Nossos serviços fazem parte do amplo planejamento da Adr, que visa Esboço do futuro aeroporto, acompanhando os viajantes durante toda a experiência de voo, proporcionando-lhes os serviços mais inovadores antes, depois e durante cada dia, partilhando dedicação e compromisso com a excelência. Ele sabia disso O melhor está por vir».