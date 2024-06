Gasolina continua a subir e ultrapassa os 2 euros por litro

quando se trata de Preço do combustívelNão há momento de descanso. A situação nele Fixo atualizar De acordo com as médias dos últimos anos, já há algum tempo que as notícias não são positivas para os consumidores.

Quando o preço médio cai, isso não garante um avanço real, dado o aumento anterior fora da faixa, como está acontecendo agora, com os níveis voltando a se ajustar para cima. Fique a vontade Quanto custa um tanque cheio hoje?.

Quanto custa um tanque cheio?

O sonho juvenil da primeira-ministra Giorgia Meloni de combater as tarifas desta forma continua a ser apenas uma teoria. O sistema actual não está a mudar e possuir um carro está a tornar-se cada vez mais um luxo, que muitos italianos têm dificuldade em pagar.

Mas para muitos, é uma necessidade que não pode ser abandonada. Isto é evidente num sistema como o italiano, que luta para garantir o pleno direito ao trabalho inteligente, sempre que possível, e uma alternativa competitiva através do uso de Transporte público.

Nas últimas semanas, assistimos a ligeiras flutuações, em parte negativas. Uma situação que rapidamente regressou aos mesmos caminhos de desperdício que temos testemunhado desde Fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

De acordo com a pesquisa que você propôs Revezamento diário, há um aumento nas médias nacionais dos preços praticados na bomba. Os preços dos produtos refinados na região do Mediterrâneo continuam sujeitos a aumentos, e de acordo com o que é recomendado, P8 E Tamuel Eles aumentaram suas taxas em um centavo por litro.

Com base no que foi apurado em cerca de 18 mil fábricas, foi possível traçar os preços médios pagos (relatados ao Ministério dos Negócios e Made in Italy pelos diretores do Observatório de Preços):

Gasolina self-service a €1,852/l (+1k, comp 1,858, bombas brancas 1,840);

a €1,852/l (+1k, comp 1,858, bombas brancas 1,840); Autoatendimento diesel a €1,717/l (+5, comp 1,725, bombas brancas 1,702);

a €1,717/l (+5, comp 1,725, bombas brancas 1,702); Gasolina servida a €1,993/l (+1, comp 2,035, bombas brancas 1,908);

a €1,993/l (+1, comp 2,035, bombas brancas 1,908); Diesel servido A €1.859/L (+5, comp 1.904, bombas brancas 1.770).

Vejamos qual é a situação atual em relação aos “combustíveis alternativos”:

GLP servido a €0,707/l (inalterado, corporativo 0,717, bombas brancas 0,695);

a €0,707/l (inalterado, corporativo 0,717, bombas brancas 0,695); Metano servido a €1,325/kg (-1, comp 1,341, bombas brancas 1,312);

a €1,325/kg (-1, comp 1,341, bombas brancas 1,312); gás natural liquefeito 1.205€/kg (-1, Corporativo 1.203€/kg, Bombas Brancas 1.207€/kg).

Os preços listados acima são para cidade, auto-serviço e auto-serviço. Mas o que acontece na rodovia, como sempre, é ainda mais preocupante:

Gasolina self-service 1.946€/L (2.207€);

1.946€/L (2.207€); Autoatendimento diesel 1.835€/L (2.102€);

1.835€/L (2.102€); gpl 0,844 euros/litro;

0,844 euros/litro; Metano 1447€/kg;

1447€/kg; gás natural liquefeito 1.257 euros/kg.

Tendo em conta o pior caso possível, ou seja, um Cheio de gasolina servida na rodoviaqualquer um possui um Fiat Panda Ele vai acabar gastando 66 euros (cerca de 56 euros para autoatendimento na cidade, cerca de 94 euros para autoatendimento na autoestrada). Ainda no contexto Fiat, um tanque cheio de gasolina na rodovia é servido para uma pessoa 500X exigirá em vez disso 106 euros (cerca de 89 euros para autoatendimento na cidade, cerca de 94 euros para autoatendimento na autoestrada).

Quem, por motivos de trabalho, tenha de abastecer semanalmente um depósito de gasolina, para chegar ao local de trabalho e regressar a casa à noite, verá o seu salário reduzido de 264 para 424 euros (serviço de autoestrada) ou de 224 para 356 euros ( autoatendimento da cidade). Representação completa da ideia de negócio de ganhar o suficiente para comprar combustível para ir trabalhar.

A situação na Europa

Abaixo está um gráfico para destacar a situação na Europa. Uma comparação útil para perceber o pesado fardo da crise actual nos bolsos dos italianos.

Vila Gás diesel Áustria 1.587 euros/litro 1.564 euros/litro Bélgica 1.661 euros/litro 1.682 euros/litro Bulgária 1,333 euros/litro 1.307 euros/litro Chipre 1.518 euros/litro 1.536 euros/litro Croácia 1.530 euros/litro 1.535 euros/litro Dinamarca 2.006 euros/litro 1.680 euros/litro Estônia 1,757 euros/litro 1.557 euros/litro Finlândia 1.814 euros/litro 1.704 euros/litro França 1.843 euros/litro 1,674 euros/litro

Vila Gás diesel Alemanha 1.816 euros/litro 1,625 euros/litro Grécia 1.875 euros/litro 1.609 euros/litro Irlanda 1.794 euros/litro 1.706 euros/litro Letônia 1.661 euros/litro 1.561 euros/litro Lituânia 1.450 euros/litro 1.409 euros/litro Luxemburgo 1.559 euros/litro 1.442 euros/litro Malta 1.340 euros/litro 1.210 euros/litro Holandês 1.981 euros/litro 1.682 euros/litro Polônia 1.503 euros/litro 1.502 euros/litro