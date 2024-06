Mercados de ações hoje, 20 de junho. UE fecha em recuperação. Banco Central Europeu: “Nenhum compromisso sobre taxas de juro.” A Suíça os surpreende. Pequim está considerando comprar títulos

Mercados de ações da UE aceleram

As principais bolsas europeias subiram no final da sessão, também impulsionadas pelo bom desempenho dos índices norte-americanos. Acima de tudo, os preços subiram em Milão (+1,3%) e Paris (+1,1%), seguidos de Madrid (+0,9%). Londres e Frankfurt (+0,6%) foram mais cautelosos. Os investidores esperam que as taxas de juro inglesas sejam reduzidas no verão, depois de o Banco de Inglaterra as ter deixado inalteradas em 5,25%, enquanto as taxas de juro suíças caíram de 1,5 para 1,25%. O spread entre as obrigações alemãs BTP a 10 anos e as obrigações alemãs fixou-se em 151,8 pontos, com o rendimento italiano a subir 2,2 pontos para 3,96%, o alemão 3,9 pontos para 2,44% e o francês 1,8 pontos para 3,2%. A diferença entre Berlim e Paris diminuiu para 76,6 pontos. O dólar sobe acima dos 0,93 euros e atinge 0,79 libras, enquanto o ouro acelera (+0,8% para 2.358 dólares por onça). O petróleo bruto também subiu (WTI +0,86% para 82,27 dólares por barril), enquanto o gás caiu abaixo dos 35 euros (-1,92% para 34,65 euros por MWh). A corrida focada em IA da Nvidia (+2,03%) está empurrando as empresas de semicondutores Asm (+5,34%), Asml (+1,83%) e Be (+1,45%), e é pouco movimentada em vez de Stm (+0,27%). Os bancos retomam atividade com Unicredit (+2,27%), Bnp (+2,13%), Natwest (+1,98%), Banco Bpm (+1,74%), Bps (+1,48%), Bper (+1,71%) e Intesa (+ 1,34%), os deputados não se movimentaram muito (+0,5%). Compre Ferrari (+0,96%) e Stellantis (+0,5%), enquanto a Volvo sofre (-2,5%) depois que sua classificação foi rebaixada para ‘manter’ pelos analistas da Nordea. No setor petrolífero destacam-se a Eni (+1,65%) e a Tenaris (+1,4%). Seguido por TotalEnergies (+1,15%), Saipem (+1,1%), BP (+1,05%) e Shell (+0,66%).