Frankfurt desacelera com a inflação – QuiFinanza

O BCE “não pretende comprometer-se com uma trajetória de taxa específicaE dizem-no alto e bom som em Frankfurt, e reiteram que o Conselho do BCE, a fim de “garantir um regresso atempado da inflação ao objectivo de 2 por cento no médio prazo, manterá as taxas de juro de referência em níveis suficientemente restritivos enquanto necessário.” É o que lemos no último boletim económico emitido pelo Banco Central Europeu, que reafirma que apesar do recente corte em Junho, o nível das taxas de juro continua ligado à tendência dos preços na área do euro.

O Banco Central Europeu demora a cortar as taxas de juro

O BCE escreve que, embora o custo de vida tenha acelerado novamente em maio para 2,6%, “a maioria das medidas do núcleo da inflação caiu novamente em abril”, confirmando “ Redução gradual das pressões sobre os preços“.

Desde setembro de 2023, a inflação caiu mais de 2,5 pontos percentuais, com expectativas de uma “melhoria significativa”, mas esta insuficiente Para garantir taxas em níveis mais baixos.

Segundo o Banco Central Europeu, de facto, existem vários factores que podem fazer com que os preços subam além das expectativas, como os aumentos salariais além das expectativas, o agravamento da situação geopolítica global e o agravamento da crise climática.

As estimativas mais recentes da inflação global e da inflação subjacente para 2024 e 2025 foram revistas em alta pelos especialistas do banco central, em comparação com o exercício de março: os membros do Conselho do BCE estimam a inflação global, em média, em 2,5% em 2024 e 2,2% em 2025, e 2,2 por cento em 2025. 1,9 em 2026, enquanto a inflação líquida para a componente energética e alimentar deverá atingir uma média de 2,8 por cento em 2024, 2,2 por cento em 2025 e 2,0 por cento em 2026.

Na verdade, explica o instituto, o custo de vida “pode subir”. Níveis acima do esperado Se os salários ou lucros aumentarem mais do que o esperado. Os riscos ascendentes para a inflação também advêm do aumento das tensões geopolíticas, que poderão levar a custos mais elevados de energia e transporte no curto prazo, conduzindo a perturbações no comércio mundial. Além disso, os fenómenos meteorológicos extremos e, de um modo mais geral, a crise climática, poderão levar ao aumento dos preços dos alimentos.

O objetivo prioritário continua a ser o regresso o mais rapidamente possível a uma inflação de 2 por cento no médio prazo, razão pela qual está assegurado que “o Conselho do BCE continuará a seguir uma abordagem baseada em dados, de acordo com a qual as decisões são determinadas”. De vez em quando em cada reunião“, com base “numa avaliação das expectativas de inflação à luz dos novos dados económicos e financeiros, da dinâmica da inflação subjacente e da intensidade da transmissão da política monetária”.

A economia está se recuperando

No entanto, o Boletim Económico de Junho do BCE também sublinha como a recuperação da economia da zona euro no início de 2024 “Excedeu os níveis esperados pelos especialistas do Banco Central Europeu” e espera-se que “continue no curto prazo, a um ritmo mais rápido do que o anteriormente esperado”.

O crescimento é impulsionado pela procura externa e pelo consumo apoiado pela “melhoria do rendimento disponível real na presença de uma forte dinâmica salarial, um aumento gradual da confiança e melhoria dos termos de comércio”, bem como um “declínio gradual” do PIB. Aperto da política monetária no passado.