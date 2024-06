Stellantis, um período de dois anos de grandes lançamentos: nomes e projetos de grande envergadura, todos com os olhos bem abertos

O futuro da Stellantis está repleto de notícias entusiasmantes e desafios convincentes para impulsionar a sustentabilidade

Stellantis Está se preparando para um período de dois anos que promete ser uma jornada verdadeiramente emocionante rumo ao futuro do carro. entre 2024 E a 2025O grupo vai decolar bem no mercado 23 novos modelosEntre eles se destacam alguns nomes que já fizeram sonhar fãs no mundo inteiro.

o Lançamentos estão previstos para os próximos dois anos Representam apenas uma parte dos ambiciosos projectos Stellantis. O grupo pretende se tornar um líder global em Mobilidade sustentávele investir pesadamente no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, como Condução autônoma Ei Veículos conectados.

Com uma gama de produtos rica e diversificada, Stellantis Pronto para enfrentar desafios O futuro do setor automotivo Com confiança e otimismo. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para o grupo, que tem tudo para escrever um novo capítulo de sucesso na história do automóvel.

o 2024 será um ponto de viragem para a Stellantis, que contou com o retorno de ícones lendários e a confirmação de novos heróis. o 2025 Será geralStellantis eletrizanteCom o lançamento do bin 9 modelos eletricidade O que dará continuidade à transição do grupo para uma mobilidade mais sustentável.

Stellantis entre tradição e inovação

Entre as inovações mais esperadas encontramos Jipe Grand CherokeeO SUV americano, símbolo de potência e aventura, foi completamente renovado com um design mais moderno e luxuoso, sem abrir mão de suas lendárias capacidades off-road. lá Grand cherokee Também estará disponível em versão híbrida plug-in para reduzir o impacto ambiental. também Maserati Gran TurismoO icônico cupê está de volta à moda com uma versão totalmente elétrica, combinando desempenho emocionante com sustentabilidade ambiental. lá Gran Turismo A eletricidade será equipada com uma bateria de alta capacidade que garantirá esta Autonomia de mais de 400 km.

Alfa Romeo Tonale É o primeiro SUV compacto da Biscione pronto para conquistar o mercado com seu estilo inconfundível e direção dinâmica. o tonal Estará disponível com motores a gasolina, diesel e híbridos. Citroën C5O novo automóvel líder francês irá distinguir-se pelo seu elevado conforto e tecnologias inovadoras, e posicionar-se-á como uma referência na categoria de sedans de classe média.

Além dos modelos mencionados anteriormente, Stellantis Ele tem muitas surpresas reservadas para os próximos dois anos. Entre esses rumores estão rumores de um novo modelo baionetaum SUV compacto Peugeot E o novo pioneiro da Chrysler.