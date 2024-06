Sparkle, parceria com a Telecom Namíbia para a transformação digital do país africano

Acordo para prestação de serviços de capacidade para o cabo submarino Equiano que liga Portugal à África do Sul

A Sparkle e a Telecom Namibia, operadora nacional de telecomunicações, assinaram um acordo para fornecer serviços de capacidade no cabo submarino Equiano que liga Portugal à África do Sul, com o objetivo comum de acelerar a jornada de transformação digital da Namíbia.

Propriedade do Governo da República da Namíbia, a Telecom Namibia opera a maior rede de comunicações digitais do país, servindo mais de 619.000 clientes com um amplo portfólio que inclui soluções de voz, texto, dados e vídeo.

SPARQL garantirá uma rota diversificada e de baixa latência entre África e Europa

Ao abrigo de um acordo exclusivo, a Sparkle fornecerá à Telecom Namibia serviços de capacidade no cabo Equiano, garantindo um caminho diversificado e de baixa latência entre a África e a Europa, apoiando o desenvolvimento digital da Namíbia e a crescente procura de dados dos países vizinhos.

A parceria proporciona um caminho de transmissão de dados diversificado e de alta capacidade, que reduz a latência e melhora a resiliência da rede, garantindo assim a continuidade do serviço mesmo em caso de interrupção dos cabos SAT-3 e WACS.

A conectividade de alta velocidade resultante permitirá que as empresas e instituições governamentais acelerem as iniciativas de transformação digital, impulsionem o crescimento económico e movam a Namíbia para uma economia baseada no conhecimento.