Citroën C3 Aircross: agora também para sete

Sete assentos em menos de 440 cm – Com dimensões comparáveis ​​a um novo sedã médio Citroën C3 Aircross Pode acomodar até sete pessoas. O crossover francês, para ser mais preciso, de pára-choque em pára-choque Mede 439 centímetros: 37 a mais que o C3 com o qual compartilha a base mecânica e 23 a mais que o modelo recém-lançado da tabela de preços e que levará seu legado em novembro próximo, com preço deixar 18.790 euros. Duas configurações disponíveis: Você E o de cima.

Um difícil olhar entre o passado e o futuro – Comparado com o novo Citroën C3 Aircross Ele tem uma aparência mais musculosa quadradocom diversas referências ao mundo off-road, desde os para-lamas largos e musculosos até o capô alto e plano, e desde Protetores de plástico Para os pára-choques e cavas das rodas com distância ao solo de 19 cm, tornando-o o carro com o chassis mais alto da sua classe. Conjuntos de iluminação dianteiros e traseiros distintos Em formato de “C”., inspirado no carro-conceito elétrico Oli, é preso a uma tira de plástico preta com diversas inserções diagonais que seguem a inclinação das pontas do logotipo “double chevron”. O logotipo tem estilo vintage e é muito parecido com aquele criado em 1919 que adornou os carros da empresa francesa até a década de 1950.

Bancos da terceira fila? Mais adequado para passageiros jovens – Painel e controles Citroën C3 Aircross São idênticos aos do C3; O que muda é o modo de condução, top, ei Assentosmais confortável graças a umPreenchimento mais suave (O mesmo vale para o sofá que, ao contrário do modelo recentemente recuperado, não desliza mais para frente e para trás.) Para as duas cadeiras Terceira série (opcional adicional), adequado para um casal de crianças ou, no máximo, adultos com altura não superior a 170 cm por curtos períodos, podendo ser acessado dobrando o encosto e os assentos do sofá, divididos em duas partes assimétricas. Com todos os sete assentos em uso Caixa Tem capacidade para 340 litros, aumentando para 460 litros quando viajam cinco pessoas.

Gasolina, híbrido moderado e elétrico – A versão básica do Citroën C3 Cruz É oferecido com um único motor 3 cilindros Turboalimentado 1.2 Motor a gasolina de 101 cv com A Transmissão manual Seis marchas. Então há uma cópia Híbrido suave a 48 V em que o motor 1.2 Puretech de nova geração (com corrente de distribuição) é combinado com uma transmissão automática de dupla embraiagem de 6 velocidades (e-DCT) com motor eléctrico integrado de 29 cv: a potência do sistema é 136 cv É descarregado no solo pelas rodas dianteiras. Desde o lançamento, a gama também inclui a versão elétrica ë-C3 Aircross, não está disponível na configuração de sete lugares e é movido por um motor atual de 113 cv apoiado por uma bateria de 44 kWh que aceita potência máxima de 100 kW DC e, segundo a empresa, leva 26 minutos para recarregar de 20 a ‘ 80%. Posteriormente, a versão atual também estará disponível com uma “bateria” de 54 quilowatts-hora, que promete autonomia de até 400 quilômetros.